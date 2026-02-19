ATP 500 Rio 2026: Passaro va ko agli ottavi

Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Francesco Passaro all’ATP 500 di Rio 2026. Il tennista azzurro è stato protagonista di una lotta di ben due ore e un quarto con Alejandro Tabilo, che si aggiudica il secondo testa a testa fra i due dopo la vittoria al Challenger di Cancun nell’agosto del 2025: 4-6 7-6(0) 6-2 il risultato finale in favore del cileno, approdato quindi al turno successivo, dove se la vedrà con Thiago Agustin Tirante.

LA PARTITA

Il match è stato approcciato nel modo giusto dall’azzurro. Rapidi game al servizio da ambo i lati del campo e break in favore del perugino nel settimo gioco. Vantaggio consolidato e primo set archiviato sul 6-4.

Il vento cambia a partire dal secondo set e inizia a soffiare forte in favore del cileno. Tabilo strappa il servizio all’avversario in apertura, ma Passaro è bravo nel controbreak al quinto gioco, riportando l’equilibrio. Giunti al tie-break, il classe 2001 stacca la spina e affonda senza conquistare nemmeno un punto: 7-6(0) e tutto da rifare.

Nel terzo set, però, il numero 68 del ranking sfrutta il momento complicato dell’italiano e, al quinto e al settimo gioco, piazza i break decisivi per la conquista del parziale finale, chiudendo sul 6-2 al primo match point.