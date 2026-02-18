ATP 500 Doha 2026: Ok Alcaraz, Tsitsipas batte Medvedev

Nella terza giornata del torneo ATP 500 di Doha si sono giocati gli ottavi di finale, caratterizzati dalle vittorie di Sinner e Alcaraz e dall’uscita di scena di Medvedev sconfitto da Tsitsipas. Ecco il recap della giornata:
BENE TSITISPAS
Vittoria di peso per Stefanos Tsitsipas, capace di battere in due set, 6-3 6-3, Daniil Medvedev. Decisivi i break, rispettivamente al sesto e al settimo game dei due set, con il greco sempre in controllo in un incontro nel quale non ha dovuto fronteggiare alcuna palla break. Sarà un altro russo ad aspettare Tsitsipas al prossimo turno: affronterà infatti il numero 14 del mondo Andrey Rublev, autore oggi di una netta vittoria per 6-2 6-4 su Marozsan in 1 ora e 7 minuti di gioco.
ALCARAZ OK
Rispetta il pronostico l’esito della sfida tra il numero 1 del mondo Alcaraz e il francese Royer, battuto col punteggio di 6-2 7-5 in 95 minuti di gioco. Vittoria più complicata del previsto per lo spagnolo, capace di rimontare uno svantaggio di 5 giochi a 2 nel secondo set. Ai quarti troverà il russo Khachanov, vittorioso su Fucsovics per 6-2 4-6 6-4 in due ore di gioco. Solo 9 punti vinti su 56 in risposta alla prima di servizio per l’ungherese, troppo poco per spuntarla contro un Khachanov capace di chiudere l’incontro con il 73% di prime in campo contro il 62% dell’avversario.
AVANZANO MENSIK, LEHECKA E FILS
Passa il turno agevolmente anche Mensik, che ha battuto 6-3 6-3 il cinese Zhang, numero 319 del ranking ATP. Impegno non particolarmente proibitivo per il ceco, in grado di chiudere la partita in 67 minuti. Ben diverso sarà l’impegno dei quarti, dove sarà chiamato all’impresa contro il numero 2 del mondo Sinner, reduce dalla vittoria in due set su Popyrin.
Chiudono il recap di giornata le vittorie di Lehecka su Bergs per 6-2 6-2 e di Fils sul lucky loser Halys per 6-1 7-6: i due si affronteranno ai quarti di finale.