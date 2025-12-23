Venus Williams sposa Andrea Preti in Florida

Venus Williams ha sposato l’attore italiano Andrea Preti con una cerimonia romantica a Palm Beach, in Florida, al termine di cinque giorni di festeggiamenti con amici e familiari. La campionessa di tennis, 45 anni, e Preti, 37, si sono scambiati le promesse sabato 20 dicembre, coronando una relazione iniziata nel 2024.

“È stato il giorno più felice, più bello e più dolce”, ha raccontato Williams in un’intervista a Vogue, che ha pubblicato le immagini dell’intera settimana di celebrazioni. La cerimonia religiosa è arrivata il giorno dopo un matrimonio civile celebrato in tribunale alle 6:45 del mattino, scelta voluta per avere lo spazio tutto per loro.

“Non riesco a descrivere quanto sia stato bello, calmo, sacro, emozionante ed esaltante. È stato come un sogno”, ha aggiunto la tennista.

Il matrimonio non ufficiale in Italia

Williams ha rivelato che la coppia aveva già celebrato un matrimonio non ufficiale in Italia lo scorso settembre.

“Sognavamo di sposarci in Italia, ma non avevamo il tempo per completare le pratiche burocratiche. Essendo straniera, possono volerci anche otto mesi. Così abbiamo deciso di fare un secondo matrimonio.”

I festeggiamenti a tema Beyoncé

Tra i momenti più informali dei festeggiamenti, una festa nella casa della coppia in Florida si è trasformata in una serata a tema Beyoncé. “Ognuno doveva scegliere una canzone e abbiamo fatto una gara di lip-synch”, ha raccontato Williams.

La relazione tra Williams e Preti è diventata pubblica nell’estate del 2024, quando i due sono stati fotografati insieme su una barca a Nerano, in Italia. Le voci di fidanzamento si sono intensificate nei mesi successivi, fino alla conferma ufficiale arrivata nel 2025, dopo una vittoria della tennista al Mubadala Citi DC Open di Washington.

“Il mio fidanzato è qui”, aveva detto Williams in quell’occasione. “Mi ha davvero incoraggiata a continuare a giocare. Ci sono state tante volte in cui volevo solo rallentare e rilassarmi”.

La carriera sportiva e il ruolo del marito

Parlando delle difficoltà della carriera sportiva, Williams aveva sottolineato il ruolo fondamentale di Preti: “È come un lavoro dalle 9 alle 5, solo che corri tutto il tempo. Ti alleni, sollevi pesi, sei distrutta e poi ricominci il giorno dopo.

“Andrea mi ha aiutata ad andare avanti”. Dopo aver assistito per la prima volta a una sua partita professionistica, la tennista lo aveva definito anche “un portafortuna”.

Il sostegno non è mancato nemmeno dalla famiglia. Serena Williams ha raccontato a People di aver aiutato la sorella con l’organizzazione dell’evento.

“Parliamo ogni giorno perché Venus ha tantissime cose da pianificare”, ha detto. “Mi chiede: ‘Puoi aiutarmi a organizzare questo? Puoi fare quella telefonata?’ Io sono quella che fa succedere le cose”.

Serena ha anche svelato un dettaglio curioso: “Voleva letteralmente 14 acconciature diverse. Mi ha mandato tutte le opzioni e in mezz’ora avevo preparato un PDF con quelle che stavano meglio a tutti”.

Per Venus Williams, le nozze con Andrea Preti segnano l’inizio di una nuova fase personale, celebrata con intimità, famiglia e la stessa passione che ha sempre caratterizzato la sua carriera sportiva.