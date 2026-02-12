WTA 1000 Doha 2026: out Swiatek e Rybakina, Sakkari e Mboko in semifinale

Si delinea il quadro delle semifinali del WTA 1000 di Doha 2026 e non mancano le sorprese: fuori sia la testa di serie numero 1 Iga Swiatek che la numero 2 Elena Rybakina. Swiatek perde con Maria Sakkari 4-6 6- 7-5, mentre la kazaka è eliminata dalla canadese Victoria Mboko 7-5 4-6 6-4. Con loro accede alle semifinali Jelena Ostapenko che interrompe la settimana da sogno di Elisabetta Cocciaretto. L’ultimo pass per le semifinali lo stacca Karolina Muchova che in due set supera Anna Kalinskaya per 6-3 6-4.

Le partite

Contro ogni pronostico, Swiatek abdica dopo aver vinto il primo set: non era mai successo nelle precedenti 109 occasioni a livello mille. La polacca paga una giornata non brillantissima al servizio: 64% di prime palle in campo e 40% di punti vinti con la seconda. Il brutto rendimento presenta il conto soprattutto nel terzo set, dove subisce ben 3 break da Sakkari, per due volte rientra in gara, ma la terza è quella decisiva per la greca.

Con l’uscita di Swiatek si sarebbe aperta per Rybakina la possibilità di sorpassarla in classifica, ma la kazaka subisce due rimonte da Mboko. Nel primo set la numero 3 al mondo si porta sul 5-3, poi la canadese breakka due volte e vince il parziale. Rybakina rimette tutto in equilibrio vincendo il secondo set, ma la storia simile nel terzo. La vincitrice dell’Australian Open 2026 va avanti 4-2 con un break, ma l’avversaria rientra grazie a due game vinti in risposta che le consentono di chiudere 6-4.

Nell’ultimo mach di quarti di finale del 1000 qatariota, Karolina Muchova stende Anna Kalinskaya per 6-3 6-4 in 1 ora e 27 minuti di gioco. Nel primo parziale la tennista ceca si porta avanti 3-o e con maturità e attenzione chiude 6-3. Nel secondo set arriva la reazione di Kalinskaya russa che conduce per 4-1, per poi staccare la spina e subire la rimonta della n.19 del mondo che con 5 giochi consecutivi archivia anche il secondo parziale per 6-4.