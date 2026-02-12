ATP 250 Buenos Aires 2026: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 13 febbraio. In campo Darderi

Venerdì 13 febbraio sarà giornata di quarti di finale all’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Luciano Darderi si giocherà un posto in semifinale contro il vincente del match tra Juan Manuel Cerundolo e Pedro Martinez. In campo anche l’altro fratello Cerundolo, testa di serie numero 1 del torneo. Di seguito l’ordine di gioco della giornata.
Cancha Guillermo Vilas
Ore 17:00 – Tabilo vs (7) Etcheverry
Non prima delle 19:00 – (1) F. Cerundolo vs Kopriva
Non prima delle 22:30 – (6) Ugo Carabelli/Navone vs Buse/(4) Baez
Non prima di mezzanotte – J.M. Cerundolo/Martinez vs (2) Darderi