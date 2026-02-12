AtpNews

ATP 250 Buenos Aires 2026: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 13 febbraio. In campo Darderi

Luca Innocenti
250720 Luciano Darderi of Italy competes in the singel final tennis match during day 8 on July 20, 2025 in Båstad. Photo: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN / kod MA / MA0849 tennis atp 250 nordea open bbeng (Photo by MATHILDA SCHULER/Bildbyran/Sipa USA)

Venerdì 13 febbraio sarà giornata di quarti di finale all’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Luciano Darderi si giocherà un posto in semifinale contro il vincente del match tra Juan Manuel Cerundolo e Pedro Martinez. In campo anche l’altro fratello Cerundolo, testa di serie numero 1 del torneo. Di seguito l’ordine di gioco della giornata.

Cancha Guillermo Vilas

Ore 17:00 – Tabilo vs (7) Etcheverry

Non prima delle 19:00 – (1) F. Cerundolo vs Kopriva

Non prima delle 22:30 – (6) Ugo Carabelli/Navone vs Buse/(4) Baez

Non prima di mezzanotte – J.M. Cerundolo/Martinez vs (2) Darderi

