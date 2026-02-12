NewsWta

WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 13 febbraio. In campo le semifinali

Maria Sakkari - Foto Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Maria Sakkari - Foto Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Venerdì 13 febbraio sarà giornata di semifinali al WTA 1000 di Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco. Nella prima semifinale la vincitrice della sfida con Cocciaretto, Jelena Ostapenko sfiderà la vincente del match tra Vicky Mboko, e la fresca vincitrice del Major australiano Elena Rybakina. Nell’altra semifinale una gran Maria Sakkari affronterà Muchova o Kalinskaya.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Non prima delle ore 16.00 – Ostapenko vs (13) Mboko / (3) Rybakina
a seguire – Sakkari vs (14) Muchova / Kalinskaya

 

