Us Open 2025: Zverev doma Tabilo, avanzano Paul e de Minaur

Alexander Zverev non manca l’appuntamento con il primo turno degli Us Open 2025. Il finalista dell’edizione 2020 offre una buona prestazione all’esordio contro Alejandro Tabilo, scivolato fuori dalla top 100 a causa di problemi fisici cronici negli ultimi mesi, e liquida il cileno in poco più di due ore. Due set amministrati e uno piuttosto combattuto, con anche un set point salvato, per il 6-4 7-6(4) 6-4 finale. Il numero 3 del mondo, potenziale avversario di Jannik Sinner in semifinale, affronterà al secondo turno il britannico Jacob Fearnley. Il n.60 Atp ha eliminato in quattro set lo spagnolo Roberto Bautista Agut (7-5 6-2 5-7 6-4) ottenendo la prima vittoria in carriera nel main draw a Flushing Meadows. Sarà il terzo contro tra Zverev e Fearnley, che si sono affrontati già due volte nel 2025: due vittorie tedesche con un parziale di 5 set a 0 (Australian Open e Masters 1000 Miami). Il 28enne di Amburgo, sempre a caccia del primo titolo in un Major, partirà ampiamente favorito, con l’obiettivo minimo di riconfermare i quarti di finale della passata edizione e blindare la terza posizione in classifica Atp.

OK PAUL E DE MINAUR

Possibile avversario agli ottavi di finale di Jannik Sinner, Tommy Paul non sbaglia e liquida piuttosto rapidamente il giovane danese Elmer Moller. 6-3 6-3 6-1 in favore della testa di serie numero 14, che giocherà il secondo turno con Nuno Borges, vittorioso sullo statunitense Brandon Holt (6-4 6-2 6-3). Sul velluto Alex de Minaur. L’australiano, ottava testa di serie, si aggiudica il derby con Christopher O’Connell (6-3 6-4 6-4) e incontrerà al secondo turno il giapponese Shintaro Mochizuki. Il nipponico, reduce dai successi nelle qualificazioni con Rodionov, Burruchaga e Galan, elimina in tre set il francese Hugo Gaston. Sussulto di Stefanos Tsitsipas. Il greco, dopo un primo set negativo, ribalta e fa fuori in quattro set il francese Alexandre Muller. 4-6 6-0 6-1 7-6(5) per l’ex numero 3 del mondo, che avrà al prossimo turno Daniel Altmaier. Il tedesco esce indenne dalla battaglia quasi cinque ore con il serbo Hamad Medjedovic (7-5 6-7 7-6 6-7 6-4). Avanza con qualche patema di troppo Felix Auger-Aliassime. Il canadese, 25esima forza del seeding, impiega tre ore per battere il lucky loser Billy Harris. 6-4 7-6(8) 6-4 per il 25enne di Montréal, che dovrà necessariamente alzare il livello sin dal secondo turno con Roman Safiullin. Vittoria di nervi del russo sul 38enne Gael Monfils (6-4 2-6 6-1 3-6 6-4).