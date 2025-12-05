Esclusiva – Daniele Silvestre: “Paolini straordinaria, il gruppo BJKC è la nostra forza”

“Quello che ha fatto Jasmine quest’anno è quasi più grande e importante di quello fatto l’anno scorso: riconfermarsi a quei livelli non era per niente facile e scontato. Riuscire ad arrivare al Master ha avuto un grande valore”.

Così Daniele Silvestre, vicecapitano della Nazionale di Billie Jean King Cup e bi-campione del mondo, ha commentato la stagione di Jasmine Paolini ai microfoni di Spazio Tennis, intervistato dal vicedirettore Lorenzo Ercoli.

Silvestre ha analizzato lo stato del tennis italiano femminile alle spalle della numero uno azzurra, soffermandosi sul lavoro portato avanti dalla FITP insieme a Paolo Lorenzi, Tathiana Garbin e tutto lo staff federale. Su Paolini, il vicecapitano ha evidenziato i progressi costanti degli ultimi anni: “Jasmine è cresciuta sotto il punto di vista fisico e tecnico, ma quello che ha fatto veramente la differenza è la consapevolezza di poter lottare e vincere con le migliori”.

Uno dei temi centrali dell’intervista è stato quello del gruppo, valore cruciale nelle competizioni a squadre. Silvestre ha sottolineato la compattezza mostrata dalla selezione italiana: “Le ragazze della Billie Jean King Cup sono state straordinarie, abbiamo creato un gruppo squadra molto unito. Siamo stati allo US Open prima della BJK per conoscerle ancora meglio: ognuna di loro ha qualcosa di diverso, ma insieme si è creato un gruppo forte”.

Spazio anche alla più giovane del team, Tyra Grant, classe 2008, che dalla primavera 2025 rappresenta ufficialmente l’Italia. Convocata come quinta per la BJKC, Grant ha mostrato subito le sue qualità: “Tyra ha dei picchi di tennis molto alto, però non scordiamoci che ha solo 17 anni ed ha tutto il tempo per migliorare su tutti gli aspetti. Le capacità, il talento, il coraggio e la pesantezza di palla di Tyra sono fuori discussione”.

L’intervista integrale realizzata da Lorenzo Ercoli è disponibile sul canale YouTube di Spazio Tennis.