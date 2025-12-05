News

Joao Fonseca cambia look: mantenuta la promessa fatta dopo l’ATP 500 di Basilea

Joao Fonseca - Foto Joly Victor/ABACA / IPA
Joao Fonseca - Foto Joly Victor/ABACA / IPA

Nuovo look per Joao Fonseca. Il tennista brasiliano aveva promesso di tagliarsi i capelli dopo la vittoria nell’ATP 500 di Basilea. Promessa mantenuta dal 19enne di Rio de Janeiro, tornato ad allenarsi in campo con una nuova acconciatura.

IL NUOVO LOOK DI FONSECA

