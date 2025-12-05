Alycia Parks show ad Angers: 26 ace e record eguagliato nella vittoria su Dodin

L’americana Alycia Parks (n.71 WTA) ha conquistato una vittoria di grande peso al WTA 125 di Angers, in Francia, superando la beniamina di casa Océane Dodin (n.744 WTA) per 7-6(3), 5-7, 6-3 al termine di un match ad alta intensità e ricco di colpi spettacolari.

Il dato che balza subito agli occhi sono i 26 ace messi a segno dalla statunitense, cifra che le ha permesso di eguagliare il record stagionale stabilito a gennaio nel torneo WTA 250 di Auckland, quando Clara Tauson (n.12 WTA) aveva superato Sofia Kenin (n.28 WTA) mettendo a segno lo stesso numero di ace. Una dimostrazione ulteriore della potenza e dell’efficacia del servizio della 23enne di Atlanta, da sempre una delle battitrici più esplosive del circuito.

Grazie al successo su Dodin, la giocatrice di Atlanta accede ai quarti di finale, dove affronterà la tedesca Tamara Korpatsch (n.138 WTA). Il torneo di Angers, però, rappresenta solo la prima tappa di un periodo cruciale per la statunitense: Parks sarà impegnata anche la prossima settimana a Limoges, altro appuntamento fondamentale per consolidare la sua classifica tra le prime 100 del mondo, traguardo che le garantirebbe l’accesso diretto ai tabelloni principali degli eventi WTA del 2026.

Per Parks, che alterna potenza a momenti di discontinuità, questo finale di stagione indoor può diventare l’occasione giusta per ritrovare stabilità e consapevolezza nel suo gioco.