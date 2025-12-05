Coco Gauff regina dei guadagni: incassati 31 milioni di dollari nel 2025

Il tennis continua a dominare la scena economica dello sport femminile. Lo conferma l’ultimo report di Sportico, pubblicato mercoledì, che anche per il 2025 incorona tre stelle della WTA ai primi tre posti tra le atlete più pagate al mondo. E, per il terzo anno consecutivo, il trono resta saldo nelle mani di Coco Gauff.

La nativa di Delray Beach ha chiuso l’anno con 31 milioni di dollari, di cui ben 23 provenienti da partnership commerciali. Una crescita che affonda le radici non solo nei risultati – tra cui il secondo titolo Slam conquistato al Roland Garros – ma anche in una strategia imprenditoriale aggressiva: l’uscita dall’agenzia Team8, co-fondata da Roger Federer, ha infatti portato alla nascita di Coco Gauff Enterprises, ora gestita con il supporto di WME. Marchi come New Balance, Bose, Mercedes-Benz e Chase Bank continuano a puntare con decisione sull’immagine della 21enne americana, sempre più icona dentro e fuori dal campo.

Subito dietro spicca la grande scalata di Aryna Sabalenka, che passa dal quinto posto del 2024 al secondo di quest’anno. La leader del ranking mondiale è diventata la quarta atleta della storia – dopo Serena Williams, Naomi Osaka e la stessa Gauff – a superare la soglia dei 30 milioni annui. Il cambio di rappresentanza, da IMG a EVOLVE, l’agenzia co-fondata da Osaka, sembra aver avuto un impatto immediato: i suoi introiti da sponsor sono quasi raddoppiati, passando da 8 a 15 milioni di dollari, cifra pari al suo montepremi stagionale WTA.

Completa il podio Iga Świątek, forte dei 23,1 milioni maturati in un’annata che l’ha vista trionfare per la sesta volta in un Major e soprattutto conquistare il suo primo trofeo sull’erba, a Wimbledon. La polacca ha mantenuto stabili i ricavi da endorsement – 13 milioni – consolidando il suo ruolo di figura globale.

Fuori dal podio brilla la campionessa olimpica di Parigi 2024 Zheng Qinwen, capace di piazzarsi quinta nonostante una stagione segnata dagli infortuni. Con 19 milioni in soli accordi commerciali, alimentati da brand come Nike, Alipay e Dior, la cinese è stata la terza atleta al mondo per valore delle sponsorizzazioni.

Tra le sorprese della top ten emerge con forza Madison Keys, new entry al numero 8. La statunitense, rinata dopo la conquista del suo primo Slam all’Australian Open, ha incrementato il proprio appeal fino a raggiungere 9 milioni in endorsement e 13,4 milioni totali, dando un nuovo corso alla sua carriera a 30 anni. A seguirla, nella parte bassa della top ten, Elena Rybakina – campionessa delle WTA Finals – e Naomi Osaka.

Complessivamente, il 2025 certifica ancora una volta la straordinaria centralità del tennis femminile nel business sportivo mondiale. A completare la forte rappresentanza WTA nella lista di Sportico compaiono anche Amanda Anisimova (12ª), Jessica Pegula (13ª) e Venus Williams (14ª), testimoni di una disciplina che continua a generare talento, visibilità e – soprattutto – valore economico.