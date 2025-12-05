Potapova cambia nazionalità, ma il post è pressoché uguale a quello di Kasatkina: polemica sui social

Anastasia Potapova ha annunciato di recente il proprio cambio di nazionalità: d’ora in avanti rappresenterà l’Austria. La 24enne nata a Saratov, ex n.1 junior e oggi stabilmente in top 50, diventa così l’ennesima giocatrice russa a cambiare bandiera negli ultimi anni, un fenomeno sempre più frequente nel circuito WTA.

Potapova entra infatti in una lista ormai molto lunga: Daria Kasatkina oggi australiana, Varvara Gracheva diventata francese, Elina Avanesyan che ha scelto di diventare armena, Maria Timofeeva e Kamilla Rakhimova che da poco rappresentano l’Uzbekistan, Natela Dzalamidze diventata georgiana, ma anche la giovanissima Ksenia Efremova che ha preso il passaporto francese, oltre ai casi storici di Elena Rybakina e Yulia Putintseva, entrambe oggi sotto bandiera kazaka. Tutte nate in Russia, tutte accomunate dalla scelta di competere per un’altra nazione.

Ma la notizia del giorno non è solo il passaporto nuovo. Questa mattina, infatti, su X un utente si è accorto di un dettaglio curioso: il testo dell’annuncio di Potapova è praticamente identico a quello usato da Daria Kasatkina quando comunicò il passaggio all’Australia. Stesse frasi, stessa struttura, cambia solo il Paese: “Austria” al posto di “Australia”.

Il post è diventato virale in pochi minuti e Kasatkina, taggata dagli utenti, ha deciso di intervenire con ironia. La sua risposta, accompagnata da una faccina che ride, recita: “E no, non abbiamo la stessa agenzia”. Un commento leggero, che ha trasformato l’episodio in un momento di comicità social più che in una polemica. Per Potapova, comunque, si apre una nuova fase: una nuova federazione, nuovi colori e una scelta che segue una tendenza ormai sempre più radicata tra le giocatrici nate in Russia.