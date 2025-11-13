ATP Finals 2025: ko indolore per Bolelli/Vavassori, la spuntano Krawietz/Puetz in tre set

Sfuma il “tre su tre” nei gironi delle Nitto ATP Finals per la coppia italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla solida coppia tedesca Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 6-7(5) 6-4 11-13 dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco molto equilibrato e spettacolare. Nonostante la sconfitta, Bolelli e Vavassori chiudono comunque al primo posto nel gruppo Peter Fleming e affronteranno i secondi classificati del gruppo dedicato a John McEnroe nella semifinale di sabato. Per Bolelli e Vavassori, comunque, si tratta di una fase a gironi di altissimo livello, conferma di una stagione ottima che li ha visti imporsi come una delle migliori coppie del circuito. Ora l’obiettivo è chiaro: puntare alla finale, sostenuti dal calore del pubblico di casa.

LA PARTITA

Il primo set è stato dominato dai servizi: pochissime le opportunità in risposta, con solo tre palle break complessive, tutte prontamente annullate. La differenza l’ha fatta un singolo punto nel tie-break, deciso da una risposta vincente di rovescio di Krawietz sul 6-5, che ha consegnato il parziale ai tedeschi. Nel secondo set è arrivata la reazione immediata della coppia italiana: Bolelli e Vavassori hanno alzato la qualità in risposta e approfittato di un passaggio a vuoto al servizio di Puetz, strappando il break e infiammando il pubblico dell’Inalpi Arena, ancora una volta gremita e rumorosa. La coppia azzurra ha mantenuto il vantaggio con autorità, chiudendo 6-4 grazie a un ottimo rendimento con la prima di servizio e a qualche colpo di grande classe da parte di “wawe”, sempre efficace nei pressi della rete. Il super tie-break è stato un concentrato di tensione e spettacolo, con scambi rapidi, giocate d’istinto e un equilibrio costante. Da segnalare la volee incrociata di rovescio di Simone Bolelli, che ha annullato con coraggio il primo match point per Krawietz e Puetz. Tuttavia, sul 11-11, è stata la risposta lungolinea di Tim Puetz a decidere le sorti dell’incontro.