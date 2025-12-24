Entry List qualificazioni Australian Open 2026 maschile e femminile: partecipanti e italiani impegnati

Le entry list delle qualificazioni del torneo maschile e femminile dell’Australian Open 2026, in programma dal 12 al 15 gennaio. Sempre un buon numero di tennisti/e italiani/e, già per questo primo Slam della stagione. Il main draw è un sogno, ma anche un obiettivo. In campo maschile presenti Passaro, Gigante, Pellegrino, Maestrelli, Travaglia, Giustino e Cinà. Tra le donne è costretta al tabellone cadetto dopo tanti anni Lucia Bronzetti; con lei Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini, Camilla Rosatello, Jessica Pieri e Silvia Ambrosio (prima partecipazione in uno Slam per lei). Di seguito le entry list complete delle qualificazioni dell’Australian Open.
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN UOMINI 2026
102 Vit KOPRIVA CZE
103 Carlos TABERNER ESP
104 Yannick HANFMANN GER
107 Roman Andres BURRUCHAGA ARG
108 Jordan THOMPSON AUS
109 Tomas BARRIOS VERA CHI
110 Nikoloz BASILASHVILI GEO
111 Yoshihito NISHIOKA JPN
112 Mackenzie MCDONALD USA
113 Brandon HOLT USA
116 Alexander BLOCKX BEL
117 PR Michael MMOH USA
119 Dusan LAJOVIC SRB
121 Nicolas JARRY CHI
122 Dino PRIZMIC CRO
123 Liam DRAXL CAN
124 Chun-Hsin TSENG TPE
125 Billy HARRIS GBR
126 Otto VIRTANEN FIN
128 Francesco PASSARO ITA
129 Jan CHOINSKI GBR
130 Vilius GAUBAS LTU
131 Martin LANDALUCE ESP
132 Nicolai BUDKOV KJAER NOR
133 Roberto CARBALLES BAENA ESP
134 Sebastian OFNER AUT
135 Marco TRUNGELLITI ARG
136 Moez ECHARGUI TUN
138 Hugo DELLIEN BOL
139 Andrea PELLEGRINO ITA
140 Lukas KLEIN SVK
141 Zachary SVAJDA USA
142 Ugo BLANCHET FRA
143 Coleman WONG HKG
144 Colton SMITH USA
145 Sho SHIMABUKURO JPN
146 Mark LAJAL EST
147 Titouan DROGUET FRA
148 Matteo GIGANTE ITA
149 Jaime FARIA POR
150 Daniel Elahi GALAN COL
151 Giulio ZEPPIERI ITA
152 Elmer MOLLER DEN
153 Henrique ROCHA POR
154 Pierre-Hugues HERBERT FRA
155 Nishesh BASAVAREDDY USA
157 Francesco MAESTRELLI ITA
158 Kei NISHIKORI JPN
159 Yosuke WATANUKI JPN
160 Guy DEN OUDEN NED
161 Luka MIKRUT CRO
162 Harold MAYOT FRA
163 Adolfo Daniel VALLEJO PAR
164 Juan Pablo FICOVICH ARG
165 Zsombor PIROS HUN
166 Vitaliy SACHKO UKR
167 Luca VAN ASSCHE FRA
168 Rafael JODAR ESP
169 Elias YMER SWE
171 August HOLMGREN DEN
172 Daniel MERIDA ESP
173 Hugo GRENIER FRA
174 Alex BARRENA ARG
175 Martin DAMM USA
175 PR Gustavo HEIDE BRA
176 Rei SAKAMOTO JPN
177 Jurij RODIONOV AUT
178 Hady HABIB LBN
179 Leandro RIEDI SUI
180 Tristan BOYER USA
181 Yibing WU CHN
182 Bernard TOMIC AUS
183 Daniel EVANS GBR
184 Jerome KYM SUI
185 Michael ZHENG USA
185 PR Nicolas MORENO DE ALBORAN USA
187 Joao Lucas REIS DA SILVA BRA
188 Alex BOLT AUS
189 Lukas NEUMAYER AUT
190 Jason KUBLER AUS
191 Daniil GLINKA EST
192 Oliver CRAWFORD GBR
193 Sascha GUEYMARD WAYENBURG FRA
194 Dan ADDED FRA
195 Justin ENGEL GER
196 James MCCABE AUS
197 Alvaro GUILLEN MEZA ECU
198 Arthur FERY GBR
199 Jack PINNINGTON JONES GBR
200 Ryan PENISTON GBR
201 Clement TABUR FRA
202 Alex MOLCAN SVK
203 Alexis GALARNEAU CAN
204 Gilles Arnaud BAILLY BEL
205 Mitchell KRUEGER USA
206 Chris RODESCH LUX
207 Stefano TRAVAGLIA ITA
208 George LOFFHAGEN GBR
209 Gonzalo BUENO PER
210 Pablo LLAMAS RUIZ ESP
211 Murphy CASSONE USA
212 Nicolas MEJIA COL
213 Jay CLARKE GBR
214 Nerman FATIC BIH
215 Dane SWEENY AUS
216 Rodrigo PACHECO MENDEZ MEX
217 Thiago SEYBOTH WILD BRA
219 Yu Hsiou HSU TPE
220 Lorenzo GIUSTINO ITA
221 Luka PAVLOVIC FRA
222 Zdenek KOLAR CZE
223 Kimmer COPPEJANS BEL
224 Lloyd HARRIS RSA
225 Federico CINA ITA
226 Facundo DIAZ ACOSTA ARG
227 Dmitry POPKO KAZ
228 Juan Carlos PRADO ANGELO BOL
229 Arthur GEA FRA
230 Gauthier ONCLIN BEL
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN DONNE 2026
104 Polina KUDERMETOVA UZB
105 Veronika ERJAVEC SLO
106 Katie BOULTER GBR
107 Anastasia ZAKHAROVA
108 Lucia BRONZETTI ITA
109 Mayar SHERIF EGY
110 Sinja KRAUS AUT
112 Zeynep SONMEZ TUR
113 Yuliia STARODUBTSEVA UKR
114 Aliaksandra SASNOVICH
115 Victoria JIMENEZ KASINTSEVA AND
115 SR Madison BRENGLE USA
116 Rebeka MASAROVA SUI
117 Taylor TOWNSEND USA
118 Elina AVANESYAN ARM
120 Greet MINNEN BEL
122 SR Zhuoxuan BAI CHN
124 Diane PARRY FRA
125 Tamara KORPATSCH GER
126 Hanne VANDEWINKEL BEL
127 Anhelina KALININA UKR
128 Yue YUAN CHN
129 Nikola BARTUNKOVA CZE
129 SR Sloane STEPHENS USA
130 Marina STAKUSIC CAN
131 Viktoriya TOMOVA BUL
133 Joanna GARLAND TPE
134 Linda FRUHVIRTOVA CZE
135 Lanlana TARARUDEE THA
137 Arantxa RUS NED
138 Linda KLIMOVICOVA POL
139 Katarzyna KAWA POL
140 Leyre ROMERO GORMAZ ESP
141 Lucrezia STEFANINI ITA
142 Lola RADIVOJEVIC SRB
143 Maria TIMOFEEVA UZB
145 Kaitlin QUEVEDO ESP
146 Dominika SALKOVA CZE
147 Varvara LEPCHENKO USA
149 Darja VIDMANOVA CZE
150 Maja CHWALINSKA POL
152 Maria Lourdes CARLE ARG
153 Daria SNIGUR UKR
154 Anna-Lena FRIEDSAM GER
155 Iryna SHYMANOVICH
156 Himeno SAKATSUME JPN
157 Bernarda PERA USA
158 Whitney OSUIGWE USA
159 Lilli TAGGER AUT
160 Astra SHARMA AUS
161 Tamara ZIDANSEK SLO
162 Despina PAPAMICHAIL GRE
163 Sofia COSTOULAS BEL
164 Maddison INGLIS AUS
165 Alina CHARAEVA
166 Xinyu GAO CHN
167 Nuria BRANCACCIO ITA
168 Lin ZHU CHN
169 Polina IATCENKO
170 Jessika PONCHET FRA
171 Hanyu GUO CHN
172 Harriet DART GBR
173 Carole MONNET FRA
173 SR Fiona FERRO FRA
174 Nao HIBINO JPN
175 Xiyu WANG CHN
176 Louisa CHIRICO USA
177 Teodora KOSTOVIC SRB
179 Ekaterine GORGODZE GEO
180 Carson BRANSTINE CAN
181 Julia RIERA ARG
183 Andrea LAZARO GARCIA ESP
184 Guiomar MARISTANY ZULETA DE REALES ESP
185 Gabriela KNUTSON CZE
186 Tatiana PROZOROVA
187 Cadence BRACE CAN
188 Anastasija SEVASTOVA LAT
189 Jana FETT CRO
190 Elena PRIDANKINA
191 Ana Sofia SÁNCHEZ MEX
192 Yeonwoo KU KOR
193 Ena SHIBAHARA JPN
194 Anouk KOEVERMANS NED
196 Alice RAME FRA
198 SR Kristina MLADENOVIC FRA
199 Kayla CROSS CAN
200 Miriam BULGARU ROU
201 Laura PIGOSSI BRA
202 Manon LEONARD FRA
203 Laura SAMSON CZE
204 Lina GJORCHESKA MKD
205 Elvina KALIEVA USA
206 Olivia GADECKI AUS
207 Claire LIU USA
208 Arina RODIONOVA AUS
210 Carol Young Suh LEE USA
211 Alina KORNEEVA
213 Francisca JORGE POR
214 Anastasia GASANOVA
215 Selena JANICIJEVIC FRA
216 Nuria PARRIZAS DIAZ ESP
217 Silvia AMBROSIO ITA
218 Camilla ROSATELLO ITA
219 Harmony TAN FRA
220 Ye-Xin MA CHN
221 Justina MIKULSKYTE LTU
221 SR Alice TUBELLO FRA
221 SR Sachia VICKERY USA
222 Jazmin ORTENZI ARG
222 SR Jennifer BRADY USA
223 Sada NAHIMANA BDI
224 Viktoria HRUNCAKOVA SVK
225 Luisina GIOVANNINI ARG
226 Eva VEDDER NED
227 Mary STOIANA USA
229 Kathinka VON DEICHMANN LIE
230 Jessica PIERI ITA
231 Barbora PALICOVA CZE
233 Sijia WEI CHN