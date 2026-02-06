Tra Luca Nardi e Federico Cinà – Gli azzurri nella terra di mezzo

Tra gli appassionati viscerali del nostro sport, quelli che guardano sempre al domani, è diffusa la sensazione che fra le classi 2001-2002-2003 (Sinner, Cobolli, Musetti e tanti altri, di gran lunga le migliori annate della storia del nostro tennis maschile) e la promettente classe 2007 (quella di Cinà, Vasamì e Basile) ci sia un piccolo vuoto generazionale. Ma è davvero così? Oggi proviamo a vedere quali sono i giovani azzurri di punta delle annate dal 2004 al 2006 e cerchiamo di capire cosa ne potrà uscire.

Il più avanti in classifica è il 2004 ligure Gianluca Cadenasso, seguito dall’esperto tecnico Mauro Balestra presso il TC Genova: Gianluca è un tennista molto rapido, intelligente e completo, con ottimi piedi, due buoni fondamentali (meglio il diritto) e una bella attitudine a chiudere al volo, grazie a un’ottima mano. La statura (1,75) non lo aiuta nel servizio (dove comunque ha margini di miglioramento importanti anche dal lato tecnico) e in generale nella pesantezza di palla. Nel 2025, nonostante un infortunio che lo ha limitato nella parte centrale della stagione, è passato dal numero 443 al 310, e gli ottimi risultati a livello challenger (finale a Montemar) fanno ben sperare. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono anche un eccellente doppista (è già 210). Il prossimo anno lo aspettiamo con continuità nel circuito challenger, ma deve migliorare molto sul veloce, dove ha giocato molto poco.