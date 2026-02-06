Draper: “Ho vissuto momenti complicati. Adesso sono motivato per il futuro”

Il ritorno in campo di Jack Draper è stato sensazionale: 6-2 6-2 in un’ora di gioco ai danni del norvegese Viktor Durasovic, numero 313 al mondo, nel primo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026. Prima del match, l’ex numero 4 del ranking è intervenuto ai microfoni di Sky Sports e ha spiegato quanto sia stato difficile superare il periodo di assenza dai campi, a causa di un infortunio al braccio sinistro che lo ha tenuto fermo da agosto dello scorso anno.

“Ci sono stati tanti momenti in cui è stato molto complicato, non solo per me, ma anche per il mio team e la mia famiglia. Ma è in quei momenti che devi restare forte e andare avanti. Sono molto grato di vivere la vita che ho e sono molto motivato anche per il futuro – ha concluso il britannico –. Questa è la cosa che mi continua a spingere in avanti, sapere che vedo grandi cose per me”.