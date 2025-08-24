Sinner e Alcaraz, chiacchierata e sorrisi prima dell’allenamento agli Us Open (VIDEO)

Un’altra giornata di allenamento per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in quel di New York in vista dei rispettivi match d’esordio. E se lo spagnolo è atteso lunedì dallo statunitense Reilly Opelka in sessione serale, per il numero uno al mondo bisognerà attendere martedì, quando sfiderà invece il ceco Vit Kopriva.

Quest’oggi Jannik e Carlos si sono allenati alla stessa ora su due campi adiacenti, a pochi metri l’uno dall’altro. Nessun segreto da custodire a livello tecnico e il solito grande rispetto sotto il piano umano tra questi due fenomeni. I finalisti di Roland Garros e Wimbledon sono arrivati insieme ai campi dall’allenamento, chiacchierando e ridendo tra loro come sono soliti fare quando non si trovano a sfidarsi. Poi, inizia l’allenamento e zero sguardi come è giusto che sia, ognuno focalizzato sul proprio lavoro in vista del debutto sull’Arthur Ashe.