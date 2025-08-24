NewsUS Open

Sinner e Alcaraz, chiacchierata e sorrisi prima dell’allenamento agli Us Open (VIDEO)

Alcaraz e Sinner
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

Un’altra giornata di allenamento per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in quel di New York in vista dei rispettivi match d’esordio. E se lo spagnolo è atteso lunedì dallo statunitense Reilly Opelka in sessione serale, per il numero uno al mondo bisognerà attendere martedì, quando sfiderà invece il ceco Vit Kopriva.

Quest’oggi Jannik e Carlos si sono allenati alla stessa ora su due campi adiacenti, a pochi metri l’uno dall’altro. Nessun segreto da custodire a livello tecnico e il solito grande rispetto sotto il piano umano tra questi due fenomeni. I finalisti di Roland Garros e Wimbledon sono arrivati insieme ai campi dall’allenamento, chiacchierando e ridendo tra loro come sono soliti fare quando non si trovano a sfidarsi. Poi, inizia l’allenamento e zero sguardi come è giusto che sia, ognuno focalizzato sul proprio lavoro in vista del debutto sull’Arthur Ashe.

