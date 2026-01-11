Dietrofront Bagnis: non giocherà il Challenger di Buenos Aires 2026

Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo di Facundo Bagnis, invece bisognerà attendere ancora. L’argentino, infatti, ha deciso di cancellarsi dal Challenger 50 di Buenos Aires, in programma dal 12 al 18 gennaio.
Nei giorni scorsi aveva sorpreso la notizia della sua presenza al Challenger argentino e a quello di Itajai dopo l’autosospensione annunciata dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency) lo scorso 23 ottobre in attesa del verdetto sulla positività all’idroclorotiazide.
Al momento l’ex numero 55 al mondo risulta ancora iscritto al Challenger brasiliano di Itajai, che si giocherà dal 19 al 25 gennaio, ma la sua presenza non è più così scontata. È anzi lecito pensare che a ridosso dell’evento possa arrivare la cancellazione anche da questo torneo, a testimonianza del fatto che l’autosospensione possa essere ancora in corso.