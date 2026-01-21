Australian OpenNews

Australian Open 2026, Paolini-Frech interrotta per pioggia: gli aggiornamenti in tempo reale

By Donato Boccadifuoco
0 Min Read
Jasmine Paolini - Photo Courtesy of China Open
Jasmine Paolini - Photo Courtesy of China Open

È stata interrotta per pioggia la partita tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech, valida per il secondo turno dell’Australian Open 2026. Il match viene sospeso nel corso del primo set sul punteggio di 4-1 in favore della tennista italiana. Entrambe le giocatrici rientrano negli spogliatoi in attesa della ripresa del gioco

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS