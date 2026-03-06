Tennisti ancora nel mirino degli scommettitori: dopo Stefanini minacciati anche Udvardy e Geerts

Sono sempre più frequenti gli episodi di minacce rivolte ai tennisti legate al mondo delle scommesse. Dopo lo spiacevole episodio di cui è stata vittima negli ultimi giorni Lucrezia Stefanini a Indian Wells, questa settimana è toccato anche alla n.95 del mondo Panna Udvardy e al n.297 della classifica ATP Michael Geerts.

La prima è stata vittima di alcuni messaggi su WhatsApp nei quali veniva direttamente minacciata la sera prima di un suo match al WTA 125 Antalya. “La persona mi ha detto che se non avessi perso la mia partita avrebbe fatto del male ai membri della mia famiglia. Ha detto di sapere dove vive la mia famiglia, quali auto guidano e di avere i loro numeri di telefono. Mi ha persino inviato foto dei miei familiari e l’immagine di una pistola” ha raccontato l’ungherese.

Secondo il supervisor WTA del torneo, i dati sensibili delle persone vicine alla giocatrice sarebbero stati trafugati tramite un leak dal database WTA. A seguito della segnalazione della giocatrice, a scopo precauzionale tre agenti di polizia hanno assistito al suo match, mentre al termine della partita la stessa Udvardy ha sporto denuncia presso le autorità turche.

Simile l’episodio che ha colpito Geerts: anche lui, poco prima di una partita al Hersonissos Challenger a Hersonissos, contro il greco Stefanos Sakellaridis, è stato raggiunto da minacce via messaggio sul telefono. “Se vinci, non avrai più le mani per giocare a tennis per tutta la vita”. Queste le parole recapitate al giocatore belga, secondo il quale chi lo ha minacciato era a piena conoscenza dei dati personali dei suoi genitori.