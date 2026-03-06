Fils: “Forfait a Dubai per precauzione, non volevo correre rischi dopo otto lunghi mesi”

Arthur Fils è pronto ad esordire nel torneo 1000 di Indian Wells contro Dino Prizmic, croato classe 2005 presente alle ultime Next Gen Finals, per proseguire il suo buon momento dopo l’ottimo torneo di Doha, sconfitto solo in finale da un irraggiungibile Carlos Alcaraz. In occasione del media day, il francese ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo recente ritorno in campo e le motivazioni in merito al suo forfait del torneo ATP 500 di Dubai.

Partendo da quest’ultima questione, il transalpino ha fatto chiarezza sul tema, specificando di non trovare logico giocare diverse partite in maniera ravvicinata e rischiare ricadute: “Ho dato forfait a Dubai per precauzione. Gli ultimi otto mesi sono stati lunghi e sarebbe stato ingenuo da parte mia correre dei rischi”.

Dopo diverso tempo lontano dal tennis, a causa della frattura alla vertebra procurata durante il Roland Garros 2025, il classe 2004 ha disputato prima il torneo di Montpellier, dove si è arreso a Felix Auger Aliassime ai quarti di finale, poi l’ATP 500 di Rotterdam, dove ha ceduto il passo ad un Alex de Minaur decisamente in forma e infine il torneo di Doha. In quest’ultima apparizione ha mostrato diversi miglioramenti e il ritorno a standard elevati, tanto che è uscito battuto solo dal già citato numero uno del mondo: “Sono contento di essere tornato in campo a questo livello. La finale non è andata come volevo ma sono comunque felice”.