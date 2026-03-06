WTA Indian Wells 2026, Swiatek contro i 5 set: “Sarebbe un cambiamento in peggio”

Alla vigilia del WTA 1000 di Indian Wells 2026, si è tornati a parlare di Slam al femminile. In particolare, la proposta di Craig Tiley di giocare al meglio dei 5 set anche al femminile vede fazioni opposte. Da un lato chi, come Aryna Sabalenka, lo considera un vantaggio e sarebbe favorevole e, dall’altra, Iga Swiatek che si è espressa duramente durante la conferenza stampa prima del primo 1000 stagionale. “Gli uomini sono più forti fisicamente, è un dato di fatto. Non so se riusciremmo a tenere alto il livello per così tanto, non piacerebbe al pubblico – ha detto la polacca-. In più non ci siamo mai allenate per i 5 set, quindi dovremmo cambiare completamente la nostra programmazione“. Nettissima anche la chiosa finale della numero 2 del ranking: “Ci sarebbero un sacco di cambiamenti e nessuno di questi sarebbe in meglio“.