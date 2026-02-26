ESCLUSIVA – Marco Panichi: “Con Rune prepariamo il rientro, la testa farà la differenza”

“Il rientro di Rune sta andando bene e siamo leggermente in anticipo sul protocollo, per quel che vale. Holger è molto motivato e sta lavorando bene, questo ci fa ben sperare”. Marco Panichi è ottimista e speranzoso sul rientro in campo dell’ex numero 11 ATP, con il quale ha iniziato a lavorare nel 2025 prima della sfortunata rottura del tendine d’achille durante l’ATP 250 di Stoccolma.

L’ex preparatore atletico di Novak Djokovic e Jannik Sinner è ospite in questi giorni all’Enjoy Sporting Club, prima di rientrare a Doha dove segue il recupero del danese. Numerosi i temi toccati nell’intervista disponibile integralmente sul canale YouTube di Spazio Tennis.

“Al di là del recupero fisiologico del ragazzo, che già monitoriamo, c’è la parte mentale che secondo me è molto molto importante – ha spiegato Panichi –. Ci può essere la paura di fare un contro movimento, uno scatto o magari la discesa a rete dopo un servizio. Situazioni che dipendono da come il giocatore gestisce la problematica che ha avuto. In questo senso stiamo lavorando davvero giorno per giorno, aspettando di vedere quale sarà la sua reazione”.

Panichi ha espresso la sua riguardo i numerosi impegni del calendario ATP che hanno inciso sulla preparazione di un’atleta professionista: “Prima il calendario permetteva di stare fermi due mesi, avendo la possibilità di riposare, fare una programmazione molto strutturata rispettando tutti i periodi. Adesso, se tutto va bene e se un giocatore arriva anche a giocare le fasi finali della Coppa Davis, ci sono poco meno di quattro settimane. È diventato dunque importante trovare dei periodi per rientrare ai box e contestualmente mettere un po’ di benzina nelle gambe. Grazie alle tecnologie moderne possiamo scoprire nel dettaglio il ‘carico interno’ di un giocatore per dettare in anticipo le prossime mosse e le modalità di allenamento”.