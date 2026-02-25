ATP 250 Santiago 2026: Pellegrino batte Comesana in tre set, raggiunti i quarti

Andrea Pellegrino vince la sua quarta partita consecutiva e, partito dalle qualificazioni, centra l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago 2026. Battuto Francisco Comesana in tre set con il punteggio di 7-6(3) 6-7 (2) 6-3 in una durissima battaglia durata 2 ore e 51 minuti di gioco. Un risultato molto pesante per il giocatore di Bisceglie, ormai quasi certo di chiudere la settimana con un nuovo best ranking trovandosi adesso virtualmente alla posizione 123 della classifica ATP. Questa vittoria, la più importante forse della sua carriera, arricchisce una settimana già molto interessante per il pugliese, capace di battere nell’ordine Villalon Valdes, Galan e Barrena prima del match odierno. Ai quarti troverà il vincitore della sfida tra Navone e Darderi, in quello che sarà comunque un test molto impegnativo.

La partita

Parte forte Comesana nel primo parziale: break nel primo turno di battuta di Pellegrino ed è subito 3-0 per l’argentino. Dura poco, però, il vantaggio del sudamericano, che perde il servizio sul 3-1 in un set che, senza particolari scossoni, si avvia verso il tie-break, vinto dall’italiano per 7-3.

Nel secondo set l’equilibrio regna sovrano fino al 2-1 per Pellegrino, quando il pugliese riesce a strappare il servizio all’avversario portandosi sul 3-1. Trema ma non cede l’italiano, che nel game successivo annulla una palla del controbreak di Comesana, consolidando quanto fatto nel gioco precedente. Sul 5-3 l’argentino salva momentaneamente il match strappando a sua volta il servizio a Pellegrino, sconfitto al tie break per 7-2.

Il terzo parziale parte all’insegna dell’equilibrio, rotto dal break dell’italiano sul 2-2. Da qui in poi l’italiano non corre rischi eccessivi al servizio, trova un altro break e il parziale col punteggio di 6-3.