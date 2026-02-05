Alexandrova da record nei WTA 500: nessuna con più vittorie dal 2025

Con la vittoria in due set 6-3 6-0 su Dayana Yastremska negli ottavi di finale del WTA 500 di Abu Dhabi, Ekaterina Alexandrova non ha solamente conquistato l’accesso al turno successivo — dove affronterà Alexandra Eala — ma ha anche fatto registrare un record a livello di tour WTA.
Dal 2025 a oggi, infatti, la tennista russa ha collezionato il maggior numero di vittorie (25) nei tornei di singolare femminile del circuito WTA 500.
Nella scorsa stagione, per la classe 1994, sono arrivate ben quattro finali, tre delle quali perse: al WTA 500 di Monterrey, sconfitta in tre set da Diana Shnaider; a Seoul, dove a trionfare fu la polacca Iga Swiatek; e infine a Ningbo, battuta dalla recente vincitrice dell’Australian Open 2026, Elena Rybakina.
A febbraio, invece, Alexandrova riuscì a imporsi nel WTA 500 di Linz, dove, battendo proprio Dayana Yastremska, conquistò il quinto titolo WTA della carriera (il primo di categoria 500), dando così inizio alla corsa che l’ha portata fino al record.