Maestrelli e il sogno australiano: “Ricorderò per sempre la giornata con Djokovic”

La prima qualificazione al main draw di uno Slam sarà un ricordo difficile, se non impossibile, da dimenticare per Francesco Maestrelli. L’Australian Open ha rappresentato, per il tennista azzurro, il trampolino di lancio perfetto, per tuffarsi in un 2026 dalle mille emozioni.

Il match sulla Rod Laver Arena contro il mostro sacro Novak Djokovic, così come i complimenti arrivati da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sono solo una parte del sogno che sta vivendo il ventitreenne pisano. Attualmente impegnato al Tenerife Challenger 1 — dove sfiderà George Loffhagen, venerdì 6 febbraio, nei quarti di finale — il classe 2002 si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport.

Il match con Nole e i prossimi obiettivi

“Una giornata che ricorderò per sempre, come ho detto anche a lui a rete a fine match — afferma ‘Mae’, facendo riferimento alla sfida contro il ventiquattro volte campione Slam —. Mi ha detto che si è divertito: è stato bello sentirlo da parte sua. Mi ha reso orgoglioso anche la reazione degli altri giocatori, che si sono congratulati con me”.

Il secondo turno conquistato al Major australiano — arrivato dopo il lungo percorso delle qualificazioni — ha rappresentato una grande iniezione di adrenalina per il numero 117 del mondo, che, senza troppe distrazioni, resta comunque focalizzato sul proprio cammino: “Io mi concentro solo sui miei obiettivi e sono consapevole che ho ancora molto da lavorare. Riparto da Tenerife perché è un posto in cui mi trovo molto bene: è il terzo anno che vengo qui. Il clima è ottimale e c’è un’ottima organizzazione. Perfetto anche per andare in vacanza o per la pre-season”.

Il pensiero su Sinner e Alcaraz

Il tennista toscano ha poi speso parole di stima e ammirazione nei confronti del binomio Sinner–Alcaraz, spiegando perché siano un passo avanti rispetto agli altri: “Oltre ad avere incredibili doti tecniche, hanno entrambi qualcosa di eccezionale nella loro identità. Sinner ha una predisposizione al lavoro e un’attenzione che invidio. Carlos Alcaraz ha un talento, un’esplosività e una creatività senza paragoni”.