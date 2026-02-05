Entry List Wta Indian Wells 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 14 marzo in California. Dopo Melbourne e i ricchi appuntamenti di febbraio in Medio Oriente, il circuito femminile si sposta dall’altra parte dell’oceano per i due ‘1000’ nordamericani, prima di spostarsi sulla terra rossa. Saranno ancora Sabalenka e Rybakina a fare la voce grossa? Lo scopriremo nel corso delle due settimane nel deserto della California. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Indian Wells.
ENTRY LIST WTA 1000 INDIAN WELLS
Ekaterina Alexandrova
Mirra Andreeva
Amanda Anisimova
Paula Badosa
Hailey Baptiste
Belinda Bencic
Anna Blinkova
Lois Boisson
Anna Bondar
Jessica Bouzas Maneiro
Marie Bouzkova
Cristina Bucsa
Sorana Cirstea
Elisabetta Cocciaretto
Jaqueline Cristian
Alexandra Eala
Leylah Fernandez
Magdalena Frech
Coco Gauff
Julia Grabher
Varvara Gracheva
Beatriz Haddad Maia
Elsa Jacquemot
Maya Joint
Francesca Jones
Iva Jovic
Anna Kalinskaya
Sonay Kartal
Daria Kasatkina
Sofia Kenin
Mccartney Kessler
Madison Keys
Marta Kostyuk
Barbora Krejcikova
Ashlyn Krueger
Veronika Kudermetova
Ann Li
Magda Linette
Eva Lys
Petra Marcinko
Tatjana Maria
Victoria Mboko
Caty McNally
Elise Mertens
Karolina Muchova
Emma Navarro
Linda Noskova
Naomi Osaka
Jelena Ostapenko
Jasmine Paolini
Jessica Pegula
Anastasia Potapova
Yulia Putintseva
Emma Raducanu
Elena-Gabriela Ruse
Antonia Ruzic
Elena Rybakina
Aryna Sabalenka
Maria Sakkari
Liudmila Samsonova
Diana Shnaider
Laura Siegemund
Solana Sierra
Katerina Siniakova
Peyton Stearns
Elina Svitolina
Iga Swiatek
Clara Tauson
Janice Tjen
Ajla Tomljanovic
Marketa Vondrousova
Yafan Wang
Xinyu Wang
Dayana Yastremska
Qinwen Zheng