Entry List Wta Indian Wells 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 14 marzo in California. Dopo Melbourne e i ricchi appuntamenti di febbraio in Medio Oriente, il circuito femminile si sposta dall’altra parte dell’oceano per i due ‘1000’ nordamericani, prima di spostarsi sulla terra rossa. Saranno ancora Sabalenka e Rybakina a fare la voce grossa? Lo scopriremo nel corso delle due settimane nel deserto della California. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Indian Wells.

ENTRY LIST WTA 1000 INDIAN WELLS

Ekaterina Alexandrova

Mirra Andreeva

Amanda Anisimova

Paula Badosa

Hailey Baptiste

Belinda Bencic

Anna Blinkova

Lois Boisson

Anna Bondar

Jessica Bouzas Maneiro

Marie Bouzkova

Cristina Bucsa

Sorana Cirstea

Elisabetta Cocciaretto

Jaqueline Cristian

Alexandra Eala

Leylah Fernandez

Magdalena Frech

Coco Gauff

Julia Grabher

Varvara Gracheva

Beatriz Haddad Maia

Elsa Jacquemot

Maya Joint

Francesca Jones

Iva Jovic

Anna Kalinskaya

Sonay Kartal

Daria Kasatkina

Sofia Kenin

Mccartney Kessler

Madison Keys

Marta Kostyuk

Barbora Krejcikova

Ashlyn Krueger

Veronika Kudermetova

Ann Li

Magda Linette

Eva Lys

Petra Marcinko

Tatjana Maria

Victoria Mboko

Caty McNally

Elise Mertens

Karolina Muchova

Emma Navarro

Linda Noskova

Naomi Osaka

Jelena Ostapenko

Jasmine Paolini

Jessica Pegula

Anastasia Potapova

Yulia Putintseva

Emma Raducanu

Elena-Gabriela Ruse

Antonia Ruzic

Elena Rybakina

Aryna Sabalenka

Maria Sakkari

Liudmila Samsonova

Diana Shnaider

Laura Siegemund

Solana Sierra

Katerina Siniakova

Peyton Stearns

Elina Svitolina

Iga Swiatek

Clara Tauson

Janice Tjen

Ajla Tomljanovic

Marketa Vondrousova

Yafan Wang

Xinyu Wang

Dayana Yastremska

Qinwen Zheng