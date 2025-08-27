Entry List Wta Pechino 2025: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 1000 di Pechino 2025, in programma dal 24 settembre al 5 ottobre su campi in cemento. Non manca nessuna, quantomeno nella prima lista ufficiale, al via di uno dei tornei più importanti del post-Us Open. In Cina Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti tenteranno di tenere alta la bandiera azzurra, essendo le uniche due italiane ammesse direttamente in tabellone. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 1000 di Pechino.
ENTRY LIST WTA 1000 PECHINO 2025
1 ARYNA SABALENKA 1
2 IGA SWIATEK (POL) 2
3 COCO GAUFF (USA) 3
4 JESSICA PEGULA (USA) 4
5 MIRRA ANDREEVA 5
6 MADISON KEYS (USA) 6
7 QINWEN ZHENG (CHN) 7
8 JASMINE PAOLINI (ITA) 8
9 AMANDA ANISIMOVA (USA) 9
10 ELENA RYBAKINA (KAZ) 10
11 EMMA NAVARRO (USA) 11
12 EKATERINA ALEXANDROVA 12
13 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 13
14 CLARA TAUSON (DEN) 14
15 ELINA SVITOLINA (UKR) 15
16 PAULA BADOSA (ESP) 16
17 DIANA SHNAIDER 17
18 DARIA KASATKINA (AUS) 18
19 BELINDA BENCIC (SUI) 19
20 LIUDMILA SAMSONOVA 20
21 ELISE MERTENS (BEL) 21
22 BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA) 22
23 VICTORIA MBOKO (CAN) 23
24 NAOMI OSAKA (JPN) 24
25 VERONIKA KUDERMETOVA 25
26 JELENA OSTAPENKO (LAT) 26
27 SOFIA KENIN (USA) 27
28 MARTA KOSTYUK (UKR) 28
29 ANNA KALINSKAYA 29
30 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 30
31 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 31
32 LINDA NOSKOVA (CZE) 32
33 MAGDALENA FRECH (POL) 33
34 XINYU WANG (CHN) 34
35 REBECCA SRAMKOVA (SVK) 35
36 EMMA RADUCANU (GBR) 36
37 MAGDA LINETTE (POL) 37
38 ASHLYN KRUEGER (USA) 38
39 OLGA DANILOVIC (SRB) 39
40 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 40
41 MCCARTNEY KESSLER (USA) 41
42 TATJANA MARIA (GER) 42
43 MAYA JOINT (AUS) 43
44 MARIE BOUZKOVA (CZE) 44
45 ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 45
46 LOIS BOISSON (FRA) 46
47 HAILEY BAPTISTE (USA) 47
48 KATIE BOULTER (GBR) 48
49 DONNA VEKIC (CRO) 49
50 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 50
51 SONAY KARTAL (GBR) 51
52 LAURA SIEGEMUND (GER) 52
53 ANASTASIA POTAPOVA 53
54 PEYTON STEARNS (USA) 54
55 YULIA PUTINTSEVA (KAZ) 55
56 ALYCIA PARKS (USA) 56
57 LUCIA BRONZETTI (ITA) 57
58 ANN LI (USA) 58
59 EVA LYS (GER) 59
60 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 60
61 DANIELLE COLLINS (USA) 61
62 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 62
63 CAMILA OSORIO (COL) 63
64 MARIA SAKKARI (GRE) 64
65 BIANCA ANDREESCU (CAN) PR64
66 KAMILLA RAKHIMOVA 65
67 ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) PR65
68 SUZAN LAMENS (NED) 66
69 POLINA KUDERMETOVA 67
70 YULIIA STARODUBTSEVA (UKR) 68
71 ANTONIA RUZIC (CRO) 69
72 ELENA-GABRIELA RUSE (ROU) 70
73 SORANA CIRSTEA (ROU) 71
74 CATY MCNALLY (USA) PR71
75 YAFAN WANG (CHN) PR71
76 VIKTORIJA GOLUBIC (SUI) 72