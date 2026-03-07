AtpNews

Masters 1000 Indian Wells 2026, Musetti cade: stop alla striscia contro avversari fuori dalla Top 50

Lorenzo Musetti esce di scena all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells, sconfitto in due set dall’ungherese Marton Fucsovics per 7-5 6-1.

Si tratta di una circostanza piuttosto insolita per l’azzurro, che negli ultimi mesi si era dimostrato molto solido contro avversari di classifica inferiore. Era infatti dal settembre 2024 che Musetti non perdeva contro un giocatore fuori dalla top 50 ATP senza riuscire a vincere nemmeno un set. L’ultima volta era accaduto all’ATP 500 di Pechino, contro la wild card Bu Yunchaokete, che si impose per 6-2 6-4.

Va però ricordato che l’attuale numero 5 del mondo è reduce dall’infortunio all’ileo-psoas della gamba destra destra e, al rientro dopo un mese e mezzo di stop, ritrovare subito il ritmo partita non era semplice. Per questo motivo non c’è particolare preoccupazione attorno alla sua sconfitta.

