WTA 250 Hobart 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 gennaio. Cocciaretto a caccia della semifinale

Il programma del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di giovedì 15 gennaio per il WTA 250 di Hobart 2026. Torna in campo Elisabetta Cocciaretto che sfiderà l’ungherese Anna Bondar per un posto nelle semifinali del torneo.
IL PROGRAMMA DI GIOVEDÍ 15 GENNAIO
CENTRE COURT
Ore 3:00 Bondar vs Cocciaretto
a seguire (1) Raducanu vs Preston
a seguire con possibile cambio di slot (3) Jovic vs Xin o (8) Linette
Non prima delle ore 8:30 con possibile cambio di slot Ruzic o Sierra vs Stearns o Danilovic