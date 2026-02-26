Anastasia Abbagnato incontra Mike Tyson a Los Angeles: “Si è complimentato per il mio gioco”

Un incontro speciale, nato quasi per caso, ma destinato a restare tra i ricordi più belli. Durante l’ITF W35 di Arcadia, a Los Angeles, Anastasia Abbagnato ha conosciuto dal vivo Mike Tyson, leggenda mondiale della boxe.

Il motivo della presenza dell’ex campione statunitense al torneo? Accompagnare la figlia Milan Tyson, 18 anni, in gara grazie a una wild card. La giovane americana avrebbe poi disputato il proprio match di primo turno dopo quello della tennista italiana.

Tyson è arrivato al circolo mentre Anastasia era in campo contro Akasha Uhrobo. Si è seduto in prima fila e ha seguito con attenzione tutta la partita, applaudendo e osservando con partecipazione. Un dettaglio che non è passato inosservato. Il match si è chiuso con la sconfitta dell’azzurra per 6-4 3-6 6-3, ma al termine dell’incontro è arrivato il momento più bello.

“È arrivato al circolo mentre stavo giocando. Si è messo a guardare la mia partita in prima fila. Dopo il match sono andata a fare stretching e poi sono andata a salutarlo. Gli ho detto che è uno dei miei sportivi preferiti in assoluto. Lui si è complimentato con me per come avevo giocato, mi ha detto che gli era piaciuto tanto il mio gioco, anche se avevo perso”.

Impossibile, poi, non immortalare il momento: selfie insieme e in bocca al lupo alla figlia, che successivamente è stata superata da Anita Sahdiieva con il punteggio di 6-1 6-1.