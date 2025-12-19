Next Gen ATP Finals 2025: Tien supera Budkov Kjaer e si qualifica per le semifinali

Learner Tien supera Nicolai Budkov Kjaer e in un colpo solo si prende qualificazione e primo posto nel gruppo blu della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2025. Il californiano vince in rimonta col punteggio di 3(2)-4 4-1 4-2 4-2 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Al norvegese basta conquistare il primo parziale al tie-break per ottenere l’aritmetica certezza della qualificazione. A farne sportivamente le spese per questo risultato è lo spagnolo Rafael Jodar: a poco vale dunque il match vinto contro Martin Landaluce.

“Conoscevo tutte le combinazioni per passare il turno, sul mio telefono avevo un’immagine che le rappresentava – dichiara l’americano a caldo al termine del match -. Questa competizione si gioca tre set su cinque e questo mi ha aiutato a non avere paura dopo aver perso il primo set. Lui ha servito molto bene per tutto il match ma io sono riuscito a brekkarlo. Sono felice di come mi sono adattato al campo e al format, questo è il mio ultimo anno qui e farò del mio meglio“.

LA PARTITA

A eccezione di una palla break annullata da Tien nel secondo game, grandissimo equilibrio in un primo set che vede Budkov Kjaer imporsi solo al tie-break con una grandissima prestazione al servizio e il punteggio di 7-2. Con questo set vinto il nativo di Oslo mette in ghiaccio la qualificazione alle semifinali del torneo.

La reazione del californiano non si fa attendere e arriva puntuale nel secondo parziale con il break nel secondo gioco. Il norvegese non riesce a ottenere il controbreak e il set si chiude 4-1 a favore di Tien.

Nella terza frazione è ancora il numero 28 del mondo a partire meglio conquistando il break nel terzo game. break che si rivela decisivo, anche il terzo set porta la firma del californiano.

Il copione si ripete nel quarto set: Tien conquista il break nel terzo gioco e lo difende fino alla fine conquistando partita e incontro.

GRUPPO BLU – LA CLASSIFICA

*tra parentesi il numero di partite giocate seguito dal quoziente set

1) Learner Tien 2 punti (3 8:5)

2) Nicolai Budkov Kjaer 2 punti (3 7:5)

3) Rafael Jodar 2 punti (3 7:5)

4) Martin Landaluce 0 punti (3 2:9)

Con punti e quoziente set pari ai fini del piazzamento finale vale la miglior percentuale di game vinti (52,11% per il norvegese, 49,3% per lo spagnolo)

LE SEMIFINALI

Alexander Blockx (BEL) – Nicolai Budkov Kjaer (NOR)

Nishesh Basavareddy (USA) – Learner Tien (USA)