ATP 250 Montpellier 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio. Tocca a Nardi

By Luca Innocenti
Luca Nardi - Foto Yuri Serafini
Programma, orari e ordine di gioco dell’ATP 250 di Montpellier 2026, che prosegue e vede mercoledì 4 febbraio l’esordio di Luca Nardi. In campo anche le teste di serie Tomas Machac, Ugo Humbert e Aleksandar Kovacevic. In programma infine il primo match in un tabellone principale ATP nella carriera del classe 2009 Moise Kouamé.

Court Patrice Dominguez

Non prima delle 14:30 – (Q) Kouamé vs (8) Kovacevic

a seguire – Medjedovic vs (WC) Wawrinka

Non prima delle 18:30 – (5) Humbert vs Mannarino

a seguire – (WC) Gea vs (3) Machac

Court 1

Dalle 12:00 – Basilashvili vs Nardi

a seguire – (Q) Damm vs Bautista Agut

