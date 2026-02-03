ATP 250 Montpellier 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio. Tocca a Nardi

Programma, orari e ordine di gioco dell’ATP 250 di Montpellier 2026, che prosegue e vede mercoledì 4 febbraio l’esordio di Luca Nardi. In campo anche le teste di serie Tomas Machac, Ugo Humbert e Aleksandar Kovacevic. In programma infine il primo match in un tabellone principale ATP nella carriera del classe 2009 Moise Kouamé.
Court Patrice Dominguez
Non prima delle 14:30 – (Q) Kouamé vs (8) Kovacevic
a seguire – Medjedovic vs (WC) Wawrinka
Non prima delle 18:30 – (5) Humbert vs Mannarino
a seguire – (WC) Gea vs (3) Machac
Court 1
Dalle 12:00 – Basilashvili vs Nardi
a seguire – (Q) Damm vs Bautista Agut