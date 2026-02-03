WTA 250 Ostrava 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 3 febbraio del torneo WTA 250 di Ostrava. Il campo centrale sarà sede di tutto il secondo giorno di main draw. Rebecca Sramkova aprirà la giornata con Vendula Valdmannova, mentre la numero 1 del tabellone Tatjana Maria farà il suo esordio contro Katie Volynets. Nel tardo pomeriggio Caty McNally affronterà Tereza Martincova, qualificata al torneo per wild card.
Il programma di martedì 3 febbraio
Center Court
ore 10:30 (4) Rebecca Sramkova vs (Q) Vendula Valdmannova
a seguire (WC) Lucie Havlickova vs Katie Boulter
a seguire Sinja Kraus vs (5) Viktorija Golubic
a seguire (1) Tatjana Maria vs Katie Volynets
non prima delle 18:30 (6) Caty McNally vs (WC) Tereza Martincova
a seguire Alycia Parks vs Elina Avanesyan