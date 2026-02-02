Challenger Cesenatico 2026: cinque italiani superano le qualificazioni

A Cesenatico è iniziato il Challenger 50 su cemento indoor, in programma dal 1 al 8 febbraio 2026. Lunedì 2 febbraio si sono concluse le qualificazioni che vedevano ben 8 italiani in campo con due derby. Hanno vinto, conquistando l’accesso al main draw, Enrico Dalla Valle, Lorenzo Angelini, Michele Mecarelli, Lorenzo Rottoli e Federico Iannaccone. Sconfitto, invece, Fausto Tabacco. Out anche Jacopo Bilardo e Giovanni Oradini, battuti nei derby di giornata.

Le partite

Lottato il match di Angelini: un’ora e 34′ per superare 6-4 7-6 il ceco David Poljak (n. 1036 ATP) dopo un tie-break da 24 punti totali. Grande battaglia anche per Mecarelli che ha eliminato il croato Josip Simundza (n. 748 ATP) 6-1 5-7 6-3 dopo 2 ore e 21 minuti. Rottoli, invece, ha vinto il suo derby contro Oradini, la sfida è durata 2 ore e 55′ concludendosi 6-2 2-6 7-6. Anche Iannaccone è uscito vincitore dall’incrocio con un altro azzurro: in un’ora e 56′ ha superato Bilardo 7-6 6-4. Tutto semplice per Dalla Valle: 6-3 6-1 in un’ora e 15′ sull’iraniano Kasra Rahmani (n. 922 ATP). Niente da fare, invece, per Tabacco che ha perso 6-2 6-2 contro l’olandese Niels Visker (n. 496 ATP).