Atp 2025: Cobolli ko con Zverev ai quarti ad Halle, al Queen’s ok Alcaraz e Draper

Flavio Cobolli si arrende in due set ad Alexander Zverev nei quarti di finale ad Halle. Il tennista romano, reduce da due battaglie con Fonseca e Shapovalov entrambe vinte al tie-break del terzo set, cede al padrone di casa con il punteggio di 6-4 7-6(6). Qualche problemino fisico per la testa di serie numero 2, bravo ad evitare di farsi trascinare nella lotta da Cobolli, che era quasi riuscito a far girare il match dalla sua parte. Zverev in semifinale se la vedrà con Danil Medvedev. Prosegue l’ottimo torneo del tennista russo, che vince per la terza volta senza concedere un set ed elimina Alex Michelsen. 6-4 6-3 per il numero 11 del mondo, sorprendentemente a suo agio su erba, nonostante la semifinale a Wimbledon conquistata lo scorso anno. Sarà il ventesimo confronto tra Zverev e Medvedev. Sei degli ultimi sette scontri diretti sono stati ad appannaggio del russo, che ha vinto l’unico precedente nel 2024 nella semifinale degli Australian Open.

Dopo aver sconfitto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, Alexander Bublik centra la sua seconda semifinale ad Halle battendo in due set Tomas Machac. 7-6(2) 6-3 lo score finale in favore del vincitore dell’edizione 2023, che si candida ad essere una seria minaccia per chiunque sul veloce. In semifinale partirà favorito contro la testa di serie numero 8 Karen Khachanov. Successo agevole il russo, che si è sbarazzato in due set (6-3 6-2) dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, uscito indenne, in maniera piuttosto rocambolesca, dal match di ieri con Andrey Rublev.

AL QUEEN’S ALCARAZ E DRAPER IN SEMIFINALE

Carlos Alcaraz avanti, questa volta, senza soffrire. Eliminato in due set il big server francese Arthur Rinderknech. 7-5 6-4 il punteggio che premia la testa di serie numero 1, a caccia del secondo titolo in carriera al Queen’s dopo quello del 2023 in finale con Alex de Minaur. Non sbaglia Jack Draper. Il padrone di casa rischia nuovamente, ma si salva in tre set contro l’ottimo Brandon Nakashima. 6-4 5-7 6-4 lo score finale in favore del tennista britannico, che in semifinale sarà atteso da una sfida piuttosto dura. Dall’altra parte della rete ecco Jiri Lehecka. Il ceco è in una settimana più che positiva e ha fatto fuori in due set l’altro britannico Jacob Fearnley. Terza vittoria senza concedere set (de Minaur, Diallo, Fearnley) per il numero 3 di Repubblica Ceca, che ha le carte in regola per fare partita pari con Draper.

TUTTI I RISULTATI

Atp 500 Halle

(3) Danil Medvedev b. Alex Michelsen 6-4 6-3

(2) Alexander Zverev b. Flavio Cobolli 6-4 7-6(6)

Alexander Bublik b. (7) Tomas Machac 7-6(2) 6-3

(8) Karen Khachanov b. Tomas Martin Etcheverry 6-3 6-2

Atp 500 Queen’s

Jiri Lehecka b. Jacob Fearnley 7-5 6-2

(2) Jack Draper b. Brandon Nakashima 6-4 5-7 6-4

(1) Carlos Alcaraz b. Arthur Rindernkech 7-5 6-4

