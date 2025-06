Atp 2025: Zverev domina Giron ad Halle, al Queen’s Draper piega Popyrin al tie-break del terzo set

Terza giornata di main draw dei 500 di Halle e del Queen’s. Bene Zverev e Medvedev. Draper avanti soffrendo, mentre è out Mensik

Alexander Zverev express ad Halle. All’esordio nel torneo di casa, il tedesco domina Marcos Giron e accede in un’ora e 20 minuti al secondo turno. 6-2 6-1 il punteggio in favore della testa di serie numero 2, che ha messo in mostra un tennis scintillante dal primo all’ultimo punto. +8 il saldo vincenti/unforced (22-14), 10 ace e una resa al servizio ottimale sia sulla prima (82%) che sulla seconda (60%). Nessuna palla break concessa a un Giron lasciato costantemente un metro oltre la riga di fondo. Al secondo turno sarà rematch proprio del secondo turno dello scorso anno con Lorenzo Sonego. Nel 2024 fu 6-4 7-6 per il tedesco.

Bene anche Danil Medvedev. Il russo esce indenne da una sfida sulla carta molto insidiosa con Quentin Halys. Assorbito senza patemi il gioco tutto all’attacco del big server francese con uno score finale di 6-2 7-5. La testa di serie numero 3 affronterà ai quarti l’americano Alex Michelsen. Il giovane statunitense ha piegato in due combattuti set uno Stefanos Tsitsipas sempre più in difficoltà, nonostante il percorso da poco intrapreso con Goran Ivanisevic. 7-6(5) 7-5 per Michelsen, che sta dimostrando delle capacità sorprendenti su erba. In mattinata un buon Karen Khachanov si è sbarazzato in due set (7-5 6-3) di un Zizou Bergs reduce dalle fatiche di Stoccarda.

DRAPER SI SALVA AL QUEEN’S

Jack Draper lotta e accede ai quarti di finale al Queen’s. Match di grande sofferenza contro l’australiano Alexei Popyrin, sbrogliato dalla testa di serie numero 2 solamente al tie-break del terzo set. 3-6 6-2 7-6(5) il punteggio in favore del britannico, che ha incontrato diverse difficoltà contro un giocatore che ha dimostrato più volte che, se in giornata, può competere con i migliori su tutte le superfici. Un successo importante quello di Draper, che ai quarti affronterà Brandon Nakashima. Lo statunitense, molto difficile da brekkare soprattutto sul rapido, ha eliminato in due set (7-5 7-6) l’idolo di casa Daniel Evans, reduce da un grande vittoria al primo turno con Frances Tiafoe.

Fuori a sorpresa Jakub Mensik. Dopo un esordio non scintillante con Norrie, il tennista ceco oggi è meno supportato dal suo incredibile servizio (12 ace e 4 doppi falli) e si fa rimontare dal 37enne Roberto Bautista Agut. 3-6 6-3 7-5 per lo spagnolo, che anche al primo turno si era salvato al terzo set in rimonta con Nuno Borges, annullando anche match point. Giù quasi cinque ore spese in campo per Bautista (4h55min), la cui tenuta fisica sarà da verificare nell’incontro di quarti di finale con Holger Rune. Solita prestazione in crescendo del tennista danese che, dopo un primo set gravemente insufficiente, sfonda la tenue resistenza dello statunitense Mackenzie McDonald. 2-6 6-1 6-1 il punteggio finale in favore della quarta testa di serie, che partirà avanti nel pronostico con Bautista, già battuto al primo turno del Roland Garros.

TUTTI I RISULTATI

Atp 500 Halle

(8) Karen Khachanov b. Zizou Bergs 7-5 6-3

(2) Alexander Zverev b. Marco Giron 6-2 6-1

(3) Danil Medvedev b. Quentin Halys 6-2 7-5

Alex Michelsen b. Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 7-5

Atp 500 Queen’s

Roberto Bautista Agut b. (8) Jakub Mensik 3-6 6-3 7-5

(2) Jack Draper b. Alexei Popyrin 3-6 6-2 7-6(5)

Brandon Nakashima b. Daniel Evans 7-5 7-6(4)

(4) Holger Rune b. Mackenzie McDonald 2-6 6-1 6-1

Leggi anche: