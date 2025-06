Atp Halle 2025: Sinner si ferma al secondo turno, passa Bublik in tre set

In archivio la quarta giornata di main draw degli Atp 500 di Halle e del Queen’s. In Germania Sinner si ferma al secondo turno con Bublik. Ai quarti Cobolli. A Londra Alcaraz si salva al terzo con Munar

Jannik Sinner si ferma al secondo turno ad Halle. Dopo 66 vittorie consecutive contro giocatori fuori dalla top 20, il numero 1 del mondo cede in rimonta al n.45 del mondo Alexander Bublik. Prova non insufficiente dell’altoatesino, che è costretto ad arrendersi, per 3-6 6-3 6-4, a una prestazione monstre del kazako, diventato praticamente inattaccabile al servizio, e non solo, dal secondo set in poi. Prima e seconda pesantissime di Bublik, che batte per la seconda volta in carriera Sinner. L’ultima volta successe proprio qui ad Halle nel 2023, quando poi vinse il torneo. Un’ultima parte di partita piuttosto fallosa del tre volte campione Slam, che chiude comunque il match, a testimoniare della partita eccezionale dall’altra parte della rete, con un +5 tra vincenti e gratuiti (30-25). 36-25 il saldo del kazako, che su erba è una minaccia per tutti, anche in vista di Wimbledon. Halle si conferma un torneo magico per il 28enne nato a Gatcina (Russia), che ai quarti incontrerà Tomas Machac. Il ceco oggi ha dominato l’ungherese Fabian Marozsan per 6-2 6-3. Uno solo il precedente tra Bublik e Machac: Atp 500 Dubai 2024 con successo kazako in tre set.

Prima vittoria in carriera contro un numero 1 del mondo per Bublik, che aveva perso gli altri tre precedenti con Murray (Wimbledon 2017), Djokovic (Coppa Davis 2021) e proprio Sinner (Roland Garros 2025), che non perdeva con un avversario con una classifica così bassa dal Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Dusan Lajovic, n.66). Pausa di dieci giorni per l’azzurro, non iscritto ai 250 di Mallorca e Eastbourne, che non riesce a difendere il titolo dello scorso anno e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, in programma dal 30 giugno al 13 luglio, dove nel 2024 si fermò ai quarti di finale contro Medvedev.

COBOLLI IN, SONEGO OUT

Flavio Cobolli si esalta nella lotta. Dopo le quasi tre ore in campo con Joao Fonseca, il tennista romano si salva ancora al tie-break del terzo set, ma questa volta contro Denis Shapovalov. 7-6(2) 4-6 7-6(5), in due ore e 36 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 3 d’Italia, più lucido e cinico dell’avversario nei momenti decisivi del match. Diverse occasioni mancate dal canadese, che ha servito per il match sul 5-4.

Ai quarti Cobolli affronterà Alexander Zverev. La testa di serie numero 2 ha eliminato in rimonta Lorenzo Sonego. Prestazione di alto livello del torinese, che si arrende al n.3 Atp dopo quasi due ore e mezza in campo. 3-6 6-4 7-6(2) lo score finale a premiare il padrone di casa. Sarà il secondo incontro tra Zverev e Cobolli, che si sono incrociati al terzo turno Roland Garros di quest’anno, con vittoria tedesca in tre set.

AL QUEEN’S ALCARAZ AVANTI SOFFRENDO

Carlos Alcaraz piega in tre set Jaume Munar nel derby spagnolo di secondo turno. La prima testa di serie non sfrutta due match point nel tie-break del secondo parziale e si fa trascinare al terzo dal numero 59 Atp. Il 22enne murciano va sotto di un break sul 4-3 per poi ritrovare il suo tennis e salvarsi in calcio d’angolo, con il punteggio finale di 6-4 6-7(7) 7-5. Primo quarto di finale Atp per Jacob Fearnley, che elimina al terzo set il francese Corentin Moutet. Prosegue l’ottima settimana di Jiri Lehecka che, dopo aver dominato de Minaur, liquida in due set il campione in carica dell’Atp 250 di Stoccarda Gabriel Diallo.

TUTTI I RISULTATI

Atp 500 Halle

(8) Karen Khachanov b. Felix Auger-Aliassime 6-3 1-6 6-3

Flavio Cobolli b. Denis Shapovalov 7-6(2) 4-6 7-6(5)

Tomas Martin Etcheverry b. (4) Andrey Rublev 6-3 6-7(4) 7-6(6)

(7) Tomas Machac b. Fabian Marozsan 6-2 6-3

(2) Alexander Zverev b. Lorenzo Sonego 3-6 6-4 7-6(2)

Alexander Bublik b. (1) Jannik Sinner 3-6 6-3 6-4

Atp 500 Queen’s

Jiri Lehecka b. Gabriel Diallo 6-4 6-2

Jacob Fearnley b. Corentin Moutet 6-3 2-6 6-2

(1) Carlos Alcaraz b. Jaume Munar 6-4 6-7(7) 7-5

Arthur Rinderknech b. Reilly Opelka 7-5 7-6(3)

