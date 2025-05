Roland Garros 2025, Sinner: “Felice di essere qui, apprezzato parole Nadal”

In attesa dell’esordio a Parigi (lunedì 26 maggio), il numero 1 del mondo ha parlato, in conferenza stampa, nel corso del media day

“Mi sono preso un po’ di tempo libero, un paio di giorni. Sono molto contento di essere qui. I tornei del Grande Slam sono sempre diversi. Bisogna essere consistenti in tutti i tornei per essere il numero 1 del mondo per un anno intero ed è una cosa che ho fatto benissimo l’anno scorso“. Jannik Sinner è pronto e lunedì inizierà la caccia al primo Roland Garros della carriera. Il numero 1 del mondo farà il suo esordio sul Philippe Chatrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknech, giocatore dotato di un ottimo servizio ma con poche soluzioni da fondo campo, soprattutto dal lato del rovescio.

“Nell’ultimo anno sono cambiate molte cose – prosegue il tre volte campione Slam – ma spero di essere diventato un giocatore migliore. Cerco sempre di migliorare, i risultati sono quelli che sono. Ho vinto tanto, ma ho avuto anche tante difficoltà”. Difficoltà legate alle ben note vicende extra campo, di cui è tornato a parlare Rafa Nadal, che ha segnato la storia del torneo (14 titoli, record 112W-4L) e sarà celebrato domenica 25 sullo Chatrier: “Sono assolutamente convinto che Jannik non abbia mai voluto barare o fare qualcosa di illecito – afferma Nadal all’Equipe riguardo la vicenda Clostebol – Ne sono sicuro, ci scommetterei la vita. Credo abbia vissuto l’inferno per un anno. Dico solo che mi fido di Jannik. Così come ho fiducia in Jannik ho fiducia anche nella giustizia. Quando il sistema giudiziario prende decisioni, è perché ha tutte le informazioni necessarie che noi non abbiamo. Per questo motivo non mi piace vedere altri giocatori parlarne senza avere le informazioni necessarie. Non credo davvero che Jannik sia stato trattato diversamente perché numero 1 al mondo”. Dichiarazioni forti, da parte di uno dei più grandi della storia del tennis, e molto apprezzate da Sinner: “Rafa mi conosce e collega il me fuori dal campo al me in campo. Mi ha fatto piacere ricevere parole del genere da una persona così importante per il nostro sport ma anche nel mondo. Mi ha aiutato moralmente. Ho apprezzato molto quello che ha detto. È una persona molto onesta, come si vede in tv. È il più forte di tutti su terra e domenica sarà celebrato come merita“, commenta l’azzurro in conferenza. Un anno difficile per Sinner, che in campo è riuscito sempre a passare sopra alle difficoltà avute fuori dal rettangolo di gioco. Per risultati e attitudine alla superficie, Alcaraz a Parigi parte avanti, ma mai sottovalutare il numero 1 del mondo.

COSA ASPETTARSI DA SINNER A PARIGI

Il numero 1 del mondo va a caccia del primo big title su terra e cerca la rivincita della semifinale persa con Alcaraz lo scorso anno. Dopo l’esordio morbido con Rinderknech, il secondo turno dovrebbe essere altrettanto agevole con uno tra Terence Atmane e Richard Gasquet. Al terzo turno il principale candidato è Alejandro Davidovich Fokina, che su terra può sempre dire la sua. Il cammino di Sinner verso la finale inizierà a farsi piuttosto complesso sin dagli ottavi. Il possibile ottavo potrebbe essere con Arthur Fils, esploso definitivamente in questa stagione e ancor più temibile con il caldo pubblico francese a favore. Ai quarti Sinner ha pescato la testa di serie peggiore: il numero 5 del seeding Jack Draper, che non fa della terra la sua superficie preferita, ma rappresenta un ostacolo fisico non da poco. In semifinale niente Taylor Fritz, inserito nello spicchio di Alcaraz, ma Alexander Zverev. Il numero 3 del mondo sta vivendo un momento complicato, ma a Parigi ha sempre reso alla grande e lo scorso anno si è spinto fino in finale. Per Sinner sarà importante trovare il feeling giusto con la terra francese sin dai primi turni. Tanti i nomi rilevanti presenti nella porzione di tabellone dell’altoatesino. C’è Alex de Minaur, dimostratosi continuo anche sul lento. Ci sono Novak Djokovic e Danil Medvedev, entrambi non al 100%, ma sempre temibili negli Slam. Diversi anche i possibili outsider: da Francisco Cerundolo a Jakub Mensik, passando per la stella brasiliana Joao Fonseca e il padrone di casa Hugo Humbert. Sarà battaglia sin dai primi turni.

IL PERCORSO IPOTETICO DI SINNER

1° TURNO – Rinderknech

2° TURNO – Atmane/Gasquet

3° TURNO – Lehecka/Davidovich Fokina

OTTAVI DI FINALE – Fils/Rublev

QUARTI DI FINALE – Draper/de Minaur

SEMIFINALE – Zverev/Djokovic/Medvedev

FINALE – Alcaraz/Musetti/Fritz

