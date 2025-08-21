Tabellone femminile Us Open 2025: Paolini nel quarto di Sabalenka, al via anche Bronzetti e Cocciaretto

È stato sorteggiato il tabellone principale femminile dello US Open 2025, quarto e ultimo Slam dell’anno in programma sul cemento di New York da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre. Sono tre le tenniste azzurre ammesse direttamente nel main draw per diritto di classifica: Jasmine Paolini – accreditata della settima testa di serie -, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice da battere rimane Aryna Sabalenka, numero uno al mondo e campionessa in carica, ma attenzione soprattutto a Iga Swiatek, che ha trionfato di recente a Wimbledon e Cincinnati e non ha intenzione di fermarsi. Di seguito il tabellone completo con gli accoppiamenti del sorteggio e i risultati aggiornati in tempo reale.
TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2025
PRIMO TURNO
PARTE ALTA
(1) Sabalenka vs Masarova
Parrizas Diaz vs P.Kudermetova
Jacquemot vs Bouzkova
Q vs (31) Fernandez
(19) Mertens vs (WC) Ahn
Sun vs Osorio
Bucsa vs Q
Eala vs (14) Tauson
(9) Rybakina vs (WC) Pareja
Bronzetti vs Q
Raducanu vs Q
Q vs (24) V.Kudermetova
(32) Kessler vs Linette
(Q) vs Vondrousova
Sasnovich vs Jovic
Q vs (7) Paolini
(4) Pegula vs Sherif
Starodubtseva vs Blinkova
Azarenka vs Q
Pavlyuchenkova vs (30) Yastremska
(17) Samsonova vs Yuan
Jeanjean vs Q
Li vs Sramkova
Q vs (16) Bencic
(10) Navarro vs Y.Wang
Teichmann vs (WC) McNally
Uchijima vs Danilovic
Krejcikova vs (22) Mboko
(25) Ostapenko vs Q
Townsend vs Ruzic
Potapova vs Zhu
Parks vs (5) M.Andreeva
PARTE BASSA
(6) Keys vs Zarazua
Kvitova vs Parry
Q vs Sonmez
Boulter vs (27) Kostyuk
(21) Noskova vs Q
Q vs Lys
Cirstea vs Sierra
(WC) Williams vs (11) Muchova
(15) Kasatkina vs Ruse
Rakhimova vs (WC) Garcia
Baptiste vs Siniakova
Minnen vs (23) Osaka
(28) Frech vs (WC) Gibson
Q vs Stearns
Vekic vs Bouzas Maneiro
Tomljanovic vs (3) Gauff
(8) Anisimova vs Birrell
Q vs Joint
Collins vs Cristian
Krueger vs (26) Kenin
(18) Haddad Maia vs Kartal
Boisson vs Golubic
Sakkari vs Maria
Bondar vs (12) Svitolina
(13) Alexandrova vs Sevastova
Dolehide vs X.Wang
Zakharova vs Avanesyan
Siegemund vs (20) Shnaider
(29) Kalinskaya vs (WC) Ngounoue
Putintseva vs Cocciaretto
Lamens vs (WC) Glozman
Arango vs (2) Swiatek