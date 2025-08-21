Us Open 2025, sorteggiato il tabellone maschile: Draper nel quarto di Sinner, Djokovic dalla parte di Alcaraz

Si è concluso il sorteggio del tabellone maschile degli US Open 2025: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti. Jannik Sinner, smaltito il virus che lo ha colpito a Cincinnati, torna a New York per iniziare la sua difesa del titolo e puntare al terzo Slam stagionale. Sarà ancora sfida contro il numero due del seeding Carlos Alcaraz o avremo una finale diversa rispetto agli ultimi due major? Lo scopriremo in queste due settimane di Us Open dai campi di Flushing Meadows. Dopo l’italiano e lo spagnolo, a chiudere le prime quattro teste di serie ci sono Alexander Zverev e Taylor Fritz. Presenti nel seeding anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che insieme a Jannik rappresentano il 50% degli italiani ammessi in tabellon. Con loro anche Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati.
TABELLONE MASCHILE US OPEN 2025
PRIMO TURNO
PARTE ALTA
[1] SINNER, Jannik (ITA) vs KOPRIVA, Vit (CZE)
POPYRIN, Alexei (AUS) vs RUUSUVUORI, Emil (FIN)
(W) ROYER, Valentin (FRA) vs BU, Yunchaokete (CHN)
FUCSOVICS, Marton (HUN) vs [27] SHAPOVALOV, Denis (CAN)
[23] BUBLIK, Alexander (KAZ) vs CILIC, Marin (CRO)
SONEGO, Lorenzo (ITA) vs (W) SCHOOLKATE, Tristan (AUS)
BORGES, Nuno (POR) vs HOLT, Brandon (USA)
MOLLER, Elmer (DEN) vs [14] PAUL, Tommy (USA)
[10] MUSETTI, Lorenzo (ITA) vs MPETSHI PERRICARD, Giovanni (FRA)
HALYS, Quentin (FRA) vs GOFFIN, David (BEL)
BROOKSBY, Jenson (USA) vs VUKIC, Aleksandar (AUS)
(Q/LL) vs [24] COBOLLI, Flavio (ITA)
[31] DIALLO, Gabriel (CAN) vs DZUMHUR, Damir (BIH)
MUNAR, Jaume (ESP) vs (Q/LL)
BERGS, Zizou (BEL) vs TSENG, Chun-Hsin (TPE)
(Q/LL) vs [5] DRAPER, Jack (GBR)
[3] ZVEREV, Alexander (GER) vs TABILO, Alejandro (CHI)
BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) vs FEARNLEY, Jacob (GBR)
MONFILS, Gael (FRA) vs SAFIULLIN, Roman
(Q/LL) vs [25] AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN)
[22] HUMBERT, Ugo (FRA) vs WALTON, Adam (AUS)
KOVACEVIC, Aleksandar (USA) vs (Q/LL)
(Q/LL) vs (W) BOYER, Tristan (USA)
(Q/LL) vs [15] RUBLEV, Andrey
[9] KHACHANOV, Karen vs (W) BASAVAREDDY, Nishesh (USA)
DELLIEN, Hugo (BOL) vs MAJCHRZAK, Kamil (POL)
(Q/LL) vs MARTINEZ, Pedro (ESP)
ARNALDI, Matteo (ITA) vs [19] CERUNDOLO, Francisco (ARG)
[26] TSITSIPAS, Stefanos (GRE) vs MULLER, Alexandre (FRA)
ALTMAIER, Daniel (GER) vs MEDJEDOVIC, Hamad (SRB)
GASTON, Hugo (FRA) vs (Q/LL)
O’CONNELL, Christopher (AUS) vs [8] DE MINAUR, Alex (AUS)
PARTE BASSA
[7] DJOKOVIC, Novak (SRB) vs TIEN, Learner (USA)
(Q/LL) vs (Q/LL)
NORRIE, Cameron (GBR) vs KORDA, Sebastian (USA)
COMESANA, Francisco (ARG) vs [28] MICHELSEN, Alex (USA)
[17] TIAFOE, Frances (USA) vs NISHIOKA, Yoshihito (JPN)
(Q/LL) vs (W) BLANCH, Darwin (USA)
(Q/LL) vs MCDONALD, Mackenzie (USA)
VAN DE ZANDSCHULP, Botic (NED) vs [11] RUNE, Holger (DEN)
[16] MENSIK, Jakub (CZE) vs JARRY, Nicolas (CHI)
(Q/LL) vs MAROZSAN, Fabian (HUN)
FONSECA, Joao (BRA) vs KECMANOVIC, Miomir (SRB)
NARDI, Luca (ITA) vs [21] MACHAC, Tomas (CZE)
[30] NAKASHIMA, Brandon (USA) vs (Q/LL)
(Q/LL) vs QUINN, Ethan (USA)
BAEZ, Sebastian (ARG) vs (Q/LL)
(W) NAVA, Emilio (USA) vs [4] FRITZ, Taylor (USA)
[6] SHELTON, Ben (USA) vs (Q/LL)
CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) vs (Q/LL)
THOMPSON, Jordan (AUS) vs MOUTET, Corentin (FRA)
MANNARINO, Adrian (FRA) vs [29] GRIEKSPOOR, Tallon (NED)
[20] LEHECKA, Jiri (CZE) vs CORIC, Borna (CRO)
UGO CARABELLI, Camilo (ARG) vs ETCHEVERRY, Tomas Martin (ARG)
DJERE, Laslo (SRB) vs COLLIGNON, Raphael (BEL)
OFNER, Sebastian (AUT) vs [12] RUUD, Casper (NOR)
[13] MEDVEDEV, Daniil vs BONZI, Benjamin (FRA)
NAVONE, Mariano (ARG) vs GIRON, Marcos (USA)
CARBALLES BAENA, Roberto (ESP) vs RINDERKNECH, Arthur (FRA)
SHEVCHENKO, Alexander (KAZ) vs [18] DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro (ESP)
[32] DARDERI, Luciano (ITA) vs HIJIKATA, Rinky (AUS)
(W) DOSTANIC, Stefan (USA) vs (W) SPIZZIRRI, Eliot (USA)
BELLUCCI, Mattia (ITA) vs SHANG, Juncheng (CHN)
OPELKA, Reilly (USA) vs [2] ALCARAZ, Carlos (ESP)