News

ATP Finals 2025, Spalletti: “Sinner e Alcaraz? Sfida infinita”

Tommaso de Laurentiis
By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Alcaraz e Sinner
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

“Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno, venire a vederlo significa dire io c’ero. Ci sono stato quasi sempre e gli ho visto fare cose sempre piu futuristiche e qualitative. Carezze e mazzate nella stessa partita. Sfida infinita tra loro, è molto bello vederli assieme, sono amici. Anche Alcaraz ha un livello incredibile, e grande resistenza da fondo campo. Jannik però mi intriga di più e io sono con lui”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, a pochi minuti dal via della finale delle ATP Finals di Torino tra Sinner e Alcaraz.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS