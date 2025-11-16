ATP Finals 2025, Spalletti: “Sinner e Alcaraz? Sfida infinita”

“Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno, venire a vederlo significa dire io c’ero. Ci sono stato quasi sempre e gli ho visto fare cose sempre piu futuristiche e qualitative. Carezze e mazzate nella stessa partita. Sfida infinita tra loro, è molto bello vederli assieme, sono amici. Anche Alcaraz ha un livello incredibile, e grande resistenza da fondo campo. Jannik però mi intriga di più e io sono con lui”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, a pochi minuti dal via della finale delle ATP Finals di Torino tra Sinner e Alcaraz.