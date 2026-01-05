United Cup 2026, l’Italia passa come miglior seconda se… Tutte le combinazioni

Alla luce dei risultati maturati a Perth nella quarta giornata di United Cup 2026, l’Italia è ancora artefice del proprio destino alla vigilia della sfida contro la Francia. Non sono però ammessi errori perché il margine tra l’eliminazione e l’accesso ai quarti di finale è estremamente sottile. Con la Gran Bretagna già aritmeticamente eliminata, gli azzurri contenderanno il passaggio del turno all’Argentina, vittoriosa contro la Spagna ma ko contro gli Usa. Ecco tutte le combinazioni e di cosa ha bisogno l’Italia per superare la fase a gironi in quel di Perth.

Innanzitutto bisogna precisare che per avere speranze di passare come migliore seconda (quindi senza neppure avere la certezza), l’Italia ha bisogno di battere per 3-0 la Francia. Qualora ciò si verificasse, a quel punto conterebbero i set vinti ma soprattutto persi. Ecco, gli azzurri possono permettersi di perdere al massimo un set nell’arco delle tre sfide (singolari e doppio misto). Ad esempio due vittorie per 2-0 e una per 2-1 sarebbero sufficienti per chiudere con un quoziente set migliore rispetto a quello dell’Argentina.

L’Italia passa come miglior seconda se…