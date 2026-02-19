Serena Williams torna in campo: “Non lo facevo da settembre 2023” (VIDEO)

Il richiamo del tennis è difficile da ignorare. Anche quando ti chiami Serena Williams, hai vinto 23 Slam e hai riscritto la storia dello sport. Nelle scorse ore l’ex numero uno del mondo ha pubblicato un video su TikTok che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan: Serena di nuovo in campo, racchetta in mano, mentre colpisce la palla con quella gestualità potente e inconfondibile che l’ha resa un’icona globale.

A corredo del video, una frase semplice ma significativa: “Non lo facevo da settembre 2023”. Un messaggio breve, quasi casuale, ma dal peso simbolico enorme. Dopo il ritiro annunciato nel 2022 e una nuova vita divisa tra famiglia e imprenditoria, rivederla scambiare da fondo campo riporta inevitabilmente la mente a ciò che è stata e che, tecnicamente, potrebbe ancora essere.

Il video non annuncia nulla, non promette nulla. È un frammento, uno scorcio di campo, forse nostalgia, forse semplice passione che non si spegne mai davvero. Perché il tennis, per Serena, non è stato solo un lavoro: è identità, linguaggio, espressione.