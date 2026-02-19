Sinner torna a perdere un tie-break: esclusi i match con Alcaraz, non gli capitava dal 2024

Dopo 18 tie-break consecutivi vinti contro avversari diversi da Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è tornato a perderne uno. È accaduto in occasione del quarto di finale dell’ATP 500 di Doha 2026 contro Jakub Mensik, trascinato dal servizio e capace di imporsi per 7 punti a 3. L’ultima volta che l’azzurro aveva ceduto un tie-break era il 6 ottobre del 2024: si giocava il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro l’argentino Tomas Etcheverry e Jannik perdeva il tie-break del primo set, sempre per 7-3. Avrebbe poi trionfato in rimonta. Riuscirà a ripetersi contro Mensik?