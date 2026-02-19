ATP Doha 2026, Alcaraz furioso dopo aver ricevuto un warning: lo sfogo con l’arbitro

Botta e risposta tra Carlos Alcaraz e l’arbitro Marija Cicak durante il match di quarti di finale dell’ATP 500 di Doha 2026 contro Karen Khachanov. Nel corso del nono game, lo spagnolo ha ricevuto un warning per violazione di tempo e si è infuriato con la giudice di sedia.

Nonostante lei sostenesse di aver avviato lo shot clock solo quando Carlos aveva raggiunto l’asciugamano – e non alla fine del punto precedente -, il numero uno al mondo ha tuonato: “Quindi non mi è permesso andare sull’asciugamano“. Cicak si è giustificata dicendo di non poter annullare il warning, ma Alcaraz ha rincarato la dose al cambio campo, dopo aver vinto il game.

“Le regole ATP sono una merda” ha sbottato. In sua difesa, c’è da dire che Cicak è stata particolarmente severa poiché il warning è arrivato in seguito a un punto pazzesco e anche lo stesso Khachanov sembra volerla invitarla a toglierlo.