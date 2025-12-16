WTA Canberra 2026: presenti Bronzetti e Stefanini

Il 2026 di Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini partirà da Canberra. Le due azzurre saranno impegnate nel WTA 125 australiano, a partire dal 5 gennaio.

La numero 108 del mondo è fresca di vittoria alla Billie Jean King Cup dello scorso settembre contro gli Stati Uniti, la sua seconda in ben due partecipazioni, e ha deciso di iniziare il suo anno già in terra down under, in vista della preparazione per l’Australian Open di fine gennaio. Torneo dove, peraltro, un anno fa riuscì a imporsi sull’ex campionessa Victoria Azarenka al primo turno. Un 2025 in cui Bronzetti ha raggiunto la quarta finale WTA al Transylvania Open, persa contro Anastasia Potapova per 4-6, 6-1, 6-2, e la finale all’Hopman Cup nel doppio misto con Flavio Cobolli vinta dal Canada.

La toscana ha invece visto il suo anno andare in crescendo. Dopo una prima parte di stagione sul cemento con poche soddisfazioni, in quella su terra – più fruttuosa – è arrivata la prima partecipazione al tabellone principale del Roland Garros, passando per le qualificazioni (sconfitta poi al primo turno dalla svizzera Jil Teichmann). Un quarto di finale nel WTA 125 di Ilkley e, poi, una finale raggiunta lo scorso ottobre, nel secondo swing sul cemento, alla prima edizione del Rovereto Open, persa contro Oksana Selekhmeteva con un doppio 6-1.