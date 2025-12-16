Norrie, infortunio nella preparazione: Australian Open 2026 a rischio

Il 2026 di Cameron Norrie non è neanche iniziato e forse sarà destinato a tardare ancora. Durante la preparazione per la nuova stagione in Argentina, il tennista britannico ha annunciato via social di essersi infortunato, mettendo seriamente a rischio la sua partecipazione all’Australian Open.

Già fuori dai tornei di avvicinamento tradizionali al primo Slam della stagione, tra cui l’ATP 250 di Auckland – città dove è cresciuto – il numero 27 del mondo dovrà rimandare il suo esordio nel nuovo anno, dopo aver chiuso il 2025 con una finale all’ATP 250 di Metz (vinto da Tien) e una grande vittoria contro il numero 1 Carlos Alcaraz nel a Masters 1000 di Parigi. “Mi sto allenando a Buenos Aires e purtroppo ho rimediato una piccola lesione – afferma Norrie -. Sono davvero dispiaciuto, ma spero di recuperare in tempo ed essere pronto per l’Australian Open”.

L’obiettivo rimane quindi quello di recuperare e tornare in salute per Melbourne, ma il tempo stringe e bisognerà fare i conti con le risposte del proprio fisico.