Jack Draper posticipa il ritorno in campo, niente UTS a Londra: “Non sono ancora pronto”

Slitta ancora il ritorno in campo di Jack Draper. Fermo dallo US Open a causa di un infortunio al braccio sinistro, il tennista britannico era atteso in campo a Londra in occasione dell’Ultimate Tennis Showdown (UTS), circuito di tornei nato nel 2020 che punta a differenziarsi dalle classiche esibizioni. Invece tramite un post sui social è arrivato l’annuncio del forfait.

“Decisione difficile, ma non sono pronto”

“Ciao ragazzi, ho lavorato duramente per tornare a Londra per l’UTS, ma purtroppo non sono ancora pronto. È una decisione difficile, perché a questo punto non desidero altro che scendere in campo e gareggiare, ma mi è stato consigliato di prendermi più tempo. Mi dispiace deludere i fan e perdermi l’evento“.

Queste le parole con cui cala definitivamente il sipario sul 2025 di Draper. Nonostante il problema fisico, il talento di Sutton ha chiuso la stagione al numero 10 del ranking ATP. Campione a Indian Wells e finalista a Madrid, senza l’infortunio con ogni probabilità si sarebbe qualificato per la prima volta per le Nitto ATP Finals di Torino.

Ripartirà dall’Australia

Appuntamento al 2026 dunque per Draper, il quale inaugurerà l’annata prendendo parte alla United Cup, prevista in Australia a partire dal 2 gennaio. Difenderà i colori della Gran Bretagna insieme a Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool e Olivia Nicholls. La squadra è stata sorteggiata nel girone con Grecia e Giappone.

Humbert al posto di Draper

Per quanto riguarda la tappa dell’UTS in programma alla Copper Box Arena dal 5 al 7 dicembre, il posto di Jack Draper verrà preso da Ugo Humbert. Il francese completa così la line-up composta da Andrey Rublev, Tomas Machac, Adrian Mannarino, Casper Ruud, Francisco Cerundolo, Alex de Minaur e David Goffin.