Pietrangeli: mercoledì 3 dicembre camera ardente sul ‘Pietrangeli’, nel pomeriggio i funerali

Mercoledì 3 dicembre sarà possibile dare l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, scomparso l’1 dicembre all’età di 92 anni. Dalle 9 alle 14 sarà aperta la camera ardente sul ‘Pietrangeli’, campo del Foro Italico a lui intitolato nel 2006. Nel pomeriggio (ore 15.00) i funerali a Ponte Milvio presso la Chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio.

IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA PIETRANGELI

“La famiglia Pietrangeli annuncia con profondo dolore la scomparsa di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari. Figura iconica dello sport italiano e internazionale, esempio di eleganza, talento e dedizione, ha segnato in modo indelebile la storia del tennis e ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia rimarranno per sempre patrimonio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguirlo e di amarlo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni relative alle esequie e agli eventuali momenti pubblici di commemorazione. La famiglia desidera ringraziare sin d’ora quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli”.